Считать преступлением: губернатор Кузбасса предложил ужесточить наказание черных копателей

Сергей Цивилев предложил ужесточить наказание в отношении черных копателей. На заседании Совета народных депутатов Кузбасса он выступил с двумя инициативами, которые будут направлены в федеральные законодательные органы.

Выступая перед депутатами, Сергей Цивилев отметил, что организация работ по добыче полезных ископаемых в Кузбассе сегодня вызывает немало вопросов. Так, помимо легальных угольных компаний в регионе работают и так называемые черные копатели. А на тупики в Кузбассе поставляется нелегально добытый уголь.

- К сожалению, в Уголовном кодексе у нас отсутствуют специальные нормы за самовольную добычу полезных ископаемых. Я предлагаю эту ситуацию в корне изменить, - заявил Сергей Цивилев.

Губернатор предложил разграничить уголовную и административную ответственность за самовольную добычу полезных ископаемых. При этом Цивилев заметил, что в Кузбассе не собираются ограничиваться только добычей угля. Так, в этом году удалось пресечь незаконную добычу золота.

Второе предложение - дополнить статью о нарушении правил охраны и использования недр частью о самовольной добыче полезных ископаемых. А это, в свою очередь, позволит привлекать к уголовной ответственности черных копателей.

- Если наша законодательная инициатива будет поддержана на федеральном уровне, мы получим четкое разграничение: уголовную и административную ответственность. Самовольная добыча будет являться преступлением, - заметил Сергей Цивилев.

Народные депутаты Кузбасса поддержали предложение губернатора.