Где в Новокузнецке перекроют дороги на День ВДВ

2 августа в Новокузнецке, как и во многих городах России, будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. В течение некоторого времени будет перекрыто автомобильное движение по нескольким улицам.

Временное ограничение движения автотранспорта будет действовать 2 августа с 10.30 до 12.30. При этом пассажирский автотранспорт будет ходить по временным маршрутам.

Движение будет ограничено в следующих местах:

с 10.30 до 11.30:

- по проспекту Октябрьскому: от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 42 по проспекту Бардина;

- по Бардина: от перекрестка с круговым движением у дома № 42 до пересечения с улицей Спартака;

- по Циолковского: от пересечения с Кузнецова до пересечения с Октябрьским.

с 11.30 до 12.30

- по Спартака: от пересечения с Кирова до пересечения с Бардина.

На время перекрытия движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

- автобус № 35, 35а (оба направления), № 55, 55к (обратное направление) с вокзала на улицу Транспортную, Циолковского до пересечения с Кутузова, по проспекту Дружбы до пересечения с Октябрьским и далее по маршрутам;

- автобус № 5к, 21, 56, 70 (оба направления), № 5, 61а, 61 (прямое направление) от кольца «Универбыта» на улицу Кирова (к драмтеатру), по проспекту Металлургов на вокзал и далее по маршрутам;

- автобус № 27, 27к, 52 по проспекту Дружбы, улицу Транспортную на вокзал и далее по маршрутам;

- автобус № 88, 94 (оба направления) от кольца «Универбыта» на улицу Кирова (к драмтеатру), по проспекту Металлургов и далее по маршрутам;

- автобус № 71, 80 (оба направления) с Кузнецкстроевского на Орджоникидзе, по Металлургов на вокзал;

- пригородные маршруты № 102, 103, 104, 104с, 105, 105к, 106, 107, 107с, 108, 110 (оба направления) с Кузнецкстроевского на Орджоникидзе и Металлургов;

- пригородные маршруты № 164,168, 169 (оба направления) с улицы Кирова по Дружбы на Транспортную;

- пригородный маршрут № 160 (оба направления) с Октябрьского по Дружбы, Транспортной на вокзал и далее по маршруту;

- троллейбус № 1 по временному маршруту: «Вокзал - Ярославская»;

- троллейбус № 7 по временному маршруту «Вокзал - Стройбаза» (в обратном направлении по проспекту Металлургов);

- троллейбусы № 3, 6а по временному маршруту «Левый берег - драмтеатр - Дворец спорта - улица Ермакова - левый берег»;

- троллейбус № 6 по временному маршруту «Левый берег - улица Тольятти - улица Павловского - Дворец спорта - театр Металлургов - Дворец спорта - Павловского - Тольятти - Левый берег»;

- трамвай № 2, 9 по проспекту Дружбы на Транспортную, Металлургов, Орджоникидзе с разворотом на кольце «КМК»;

- трамвай № 5, 5а по улице Орджоникидзе на Металлургов с разворотом на кольце «Транспортная».

«Просим отнестись к ситуации с пониманием, а также заранее планировать свои поездки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Дополнительная информация по телефону единой диспетчерской службы МКУ ЦДС 740-195», - сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка.