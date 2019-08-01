+36, дожди и грозы: какими будут первые выходные августа

Первые дни августа в Кузбассе будут жаркими. Причем не только дни, но и ночи. Так, в ближайшие дни столбики термометров будут держаться около отметок в +30 градусов и выше. Жару немного смягчат небольшие дожди и грозы.

В пятницу, 2 августа, воздух прогреется до +26…+31 градуса, а местами и до +36. Ночью будет немного прохладнее - +17…+22, а местами до +11…+16 градусов осадков не ожидается, а юго-восточный и юго-западный ветер будет слабым.

В субботу, 3 августа, температура воздуха останется в прежних пределах. Однако в этот день порывы юго-западного ветра могут усилиться до 14 метров в секунду, а местами пройдут небольшие дожди и грозы.

В воскресенье, 4 августа, на территории области будет жарко: преобладающая температура - +31…+36 градусов, лишь местами чуть прохладнее - +25…+30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов. Сохранится слабый ветер с порывами, а также дожди и грозы – местами.

В начале следующей неделе жара не отступит от Кузбасса. В понедельник и вторник ожидается +28…+33 градусов. Местами также возможны дожди и грозы. Ночные температуры составят +13…+19 градусов.