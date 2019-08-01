2019-08-01T12:54:44+03:00
Общество

+36, дожди и грозы: какими будут первые выходные августа

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
+36, дожди и грозы: какими будут первые выходные августа+36, дожди и грозы: какими будут первые выходные августаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Первые дни августа в Кузбассе будут жаркими. Причем не только дни, но и ночи. Так, в ближайшие дни столбики термометров будут держаться около отметок в +30 градусов и выше. Жару немного смягчат небольшие дожди и грозы.

В пятницу, 2 августа, воздух прогреется до +26…+31 градуса, а местами и до +36. Ночью будет немного прохладнее - +17…+22, а местами до +11…+16 градусов осадков не ожидается, а юго-восточный и юго-западный ветер будет слабым.

В субботу, 3 августа, температура воздуха останется в прежних пределах. Однако в этот день порывы юго-западного ветра могут усилиться до 14 метров в секунду, а местами пройдут небольшие дожди и грозы.

В воскресенье, 4 августа, на территории области будет жарко: преобладающая температура - +31…+36 градусов, лишь местами чуть прохладнее - +25…+30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов. Сохранится слабый ветер с порывами, а также дожди и грозы – местами.

В начале следующей неделе жара не отступит от Кузбасса. В понедельник и вторник ожидается +28…+33 градусов. Местами также возможны дожди и грозы. Ночные температуры составят +13…+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24