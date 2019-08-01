«Не оставим без внимания»: Сергей Цивилев обсудил судьбу Крапивинского гидроузла

Сергей Цивилев встретился с главой Крапивинского района Татьяной Климиной, чтобы обсудить ряд вопросов. Один из них касался судьбы гидроузла в поселке Зеленогорский.

Татьяна Климина рассказала, что сейчас там проводится обследование для предварительной оценки состояния основных сооружений. До конца года по результатам этой работы будет составлен отчет и принято решение – достраивать или демонтировать узел. Вместе с тем Сергей Цивилев отметил, что развитие узла – это стратегический проект для Кузбасса.

-Каким бы ни было решение специалистов, мы не оставим это место без внимания и будем рассматривать разные проекты по его применению. Главное, дать поселку Зеленогорскому и всему Крапивинскому району второе дыхание: новые рабочие места, новые возможности, - сказал губернатор.

Затронули участники встречи и темы – состояние аграрного сектора, подготовку района к зиме, социальную сферу.

Крпивинский район, основой экономики которого является сельское хозяйство, одним из первых начал уборку озимой сурепицы. К 31 июля было обмолочено 1 749 гектаров. Также на 100 процентов выполнен план по заготовке сена, на 60 процентов – сенажа. 15 августа аграрии планируют начать уборку зерновых и зернобобовых культур.

Серьезная работа ведется по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. В 2019 году на эти цели направлено 75,9 миллионов рублей. В поселке Крапивинском уже заменили ветхий водопровод и начато строительство нового, заменены котлы в котельных населенных пунктов, будет капитально отремонтирована котельная в поселке Зеленогорском.

Отдельно Татьяна Климина поблагодарила губернатора за помощь в пополнении местного транспортного парка – в районе появились три новых автобуса для автотранспортного предприятия, четыре автобуса для подвоза школьников и автобус для спортивной школы. Еще один автобус ожидается для службы соцзащиты.

-Это большое подспорье для нашего района, своими силами мы бы эту проблему не решили, - подчеркнула Климина.

Подарком для района в этом году стали и благоустроительные работы. В рамках региональных программ «100 детских площадок Кузбассу» и «Инициативное бюджетирование» будет установлено семь детских площадок, оборудовано четыре небольших сквера и четыре спортивные площадки.