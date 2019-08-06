2019-08-06T06:56:16+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Кузбассе при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» состоялся традиционный экомарафон «Зубочистка-2019»

Форум и экомарафон «Зубочистка-2019» собрали делегации работающей молодежи из одиннадцати крупных компаний и организаций
Яков КРЫМСКИЙ
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Форум и экомарафон «Зубочистка-2019» собрали делегации работающей молодежи из одиннадцати крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»Форум и экомарафон «Зубочистка-2019» собрали делегации работающей молодежи из одиннадцати крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»
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С 1 по 3 августа в районе Поднебесных Зубьев состоялись традиционный Форум работающей молодежи Кузбасса и экологическая акция «Zубочистка».

Учредителями и организаторами акции выступили областной департамент молодежной политики и спорта, Фонд социально–экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», администрация города Междуреченск, МУП «Поднебесные Зубья».

Форум и экомарафон «Зубочистка-2019» собрали делегации работающей молодежи из одиннадцати крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса. К ним присоединилась и группа бойцов кузбасского трудового отряда СУЭК.

В первый день работы форума Совет молодых специалистов Кузбасса совместно с членами Молодежного парламента Кузбасса и ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив» провели экспертные сессии "Разработка проекта на Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц в рамках Федерального агентства по делам молодёжи" и "Лучшая законотворческая инициатива от работающей молодёжи Кузбасса". В частности, было принято коллективное обращение к Губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о создании в районе Поднебесных зубьев природного парка. Придание популярному туристическому месту особого статуса поможет сохранению его уникальной красоты, позволит применять серьезные административные наказания к нерадивым путешественникам, наносящим вред природе этого живописного места.

Обходя берега горной реки и ее притоков, более сотни участников акции собрали сорок мешков различного мусора Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Обходя берега горной реки и ее притоков, более сотни участников акции собрали сорок мешков различного мусора Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

На второй день состоялся пятичасовой экологический марафон «Зубочистка 2019». Обходя берега горной реки и ее притоков, более сотни участников акции собрали сорок мешков различного мусора. В целом эта молодёжная акция стала своеобразным продолжением состоявшегося на днях в областной администрации совещания "Экологические проблемы угольной промышленности Кузбасса и пути их решения" под председательством Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и заместителя Министра энергетики РФ Анатолия Яновского

Свою лепту в очистку Поднебесных зубьев от мусора внесли и юные ленинск-кузнецкие бойцы трудового отряда СУЭК. Ребята также провели субботник на популярных туристических маршрутах, совершили восхождение на пик, названный в честь знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина. Вместе с представителями совета молодежи компании СУЭК-Кузбасс трудотрядовцы заложили у подножия Поднебесных зубьев специальную капсулу с пожеланиями своим сверстникам, которые побывают здесь через десять лет. Главный мотив - быть такими же активными и неравнодушными к природе, стараться делать все, чтобы родной Кузбасс был чистым и зеленым.

- Я впервые побывала на Поднебесных зубьях, - говорит боец трудотряда Евгения Старостенко. - Здесь нереально красиво. Прямо дух захватывает. Очень круто. И я очень рада, что мы смогли внести свой маленький вклад в сохранение здешней природы. Конечно, надо стараться быть настоящими экологами и в своей повседневной жизни. Хотя бы убирать за собой из леса мусор.

Также в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче–2019 молодые специалисты СУЭК рассказали трудотрядовцам об энергосбережении и применяемых безотходных технологиях добычи угля, способствующих сохранению природы.

По итогам всей акции организаторы наградили наиболее активные команды и отдельных участников. Свои спецпризы вручили принявшие участие в «Зубочистке» представители региональных и федеральных СМИ.

Напомним, что на состоявшейся в Санкт-Петербурге в июне этого года церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» проект Zубочистка, представленный АО "СУЭК", был удостоен Гран-при в номинации «Корпоративный туризм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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