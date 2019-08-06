2019-08-06T06:58:13+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«Интеллектуал КемГУ» объявляет новый призыв

Стартует набор в кемеровский Центр детского научного творчества
Яков КРЫМСКИЙ
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Центр ориентирован на поддержку и развитие одаренности школьников, которые проявляют интерес к углубленному изучению предметов естественно-математического цикла Фото: Сибирская генерирующая компанияЦентр ориентирован на поддержку и развитие одаренности школьников, которые проявляют интерес к углубленному изучению предметов естественно-математического цикла Фото: Сибирская генерирующая компания
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Центр детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», который создан при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, объявляет очередной набор учащихся 5-10-х классов по направлениям подготовки: «Физика», «Химия», «Математика», «Астрономия», «Информатика и программирование».

Занятия в Центре проводятся бесплатно. Для того чтобы стать учащимся Центра «Интеллектуал КемГУ», необходимо до 25 августа 2019 года подать заявление о приёме и пакет документов для зачисления. Отбор учащихся осуществляется на основании правил приема. Количество мест ограничено.

Центр детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» действует на базе Кемеровского государственного университета. Центр ориентирован на поддержку и развитие одаренности школьников, которые проявляют интерес к углубленному изучению предметов естественно-математического цикла, на оказание учащимся всемерной поддержки в личностном развитии и привлечение их к выполнению исследовательских проектов.

В Центре «Интеллектуал КемГУ» обучаются более 300 воспитанников по направлениям: «Физика», «Химия», «Математика» и «Астрономия». Среди учащихся Центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» есть победители всероссийских и международных конкурсов и предметных олимпиад.

Подробную информацию об обучении в Центре и условиях приема можно получить по телефонам: 8 (3842) 58-05-00, 8-951-223-68-08, а также по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 73, аудитория 2104. Электронная почта: cdnt-kemsu@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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