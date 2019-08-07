Замминистра обороны Тимур Иванов осмотрел стройку Президентского кадетского училища в Кемерове. Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и замминистра России Тимур Иванов оценили ход строительства Президентского кадетского училища. Сегодня на объекте работает 1087 человек и 63 единицы техники.

К началу учебного года будут готовы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест с обеденными залами и классами дополнительного образования, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, КПП №1 с комнатной для посетителей, КПП № 2, крытый спортивный комплекс, 10 открытых спортивных площадок, стадион с трибунами на 900 посадочных мест и полоса препятствий.

Сейчас эти объекты находятся в разных стадиях готовности: ведутся строительные и отделочные работы, наладка оборудования, сборка мебели. На территории училища завершается строительство теплотрассы, ведутся работы по озеленению.

Также в образовательном учреждении планируется создать для изучения современных, в том числе военных средств связи, «Интерактивный комплекс связи». Его оборудуют проекционной панорамой, голографическим экраном, видеостеной, техникой для передачи видеосигнала с плаца, учебно-тренировочным комплектом средств связи армейского подразделения, тренажером БТР с динамичной платформой передней части реальной машины и др.