Кемеровчане просят отремонтировать проспект Шахтеров на Радуге. Общественники предлагают включить его в план ремонта на 2020 год.

В территориальном управлении Рудничного района встретились представители дорожных служб и представители комитетов территориального общественного самоуправления. Активисты предложили включить в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на будущий год ремонт проспекта Шахтеров, а также Соснового бульвара.

В свою очередь, дорожники рассказали, какая работа уже проведена в районе за два года.

- Отремонтированы улицы Ракитянского, Рутгерса, Милицейская, Юрия Смирнова, Ногинская, Терешковой, Институтская, Черноморская, Воронежская, Логовое шоссе, участки улицы Нахимова - объекты ремонта выбирались с учетом мнения общественников, данных интернет-опросов, акций «Открытый муниципалитет» и обращений кемеровчан в администрацию города, - рассказал председатель Общественного совета по вопросам дорожной деятельности Владимир Вильчиков.

В этом году в план ремонта вошли: улица Нахимова - от проспекта Шахтеров до 2-го переулка Авроры, улица Суворова, улица Цимлянская - от улицы Смирнова до улицы Ногинской, улица Антипова - от улицы Ракитянского до улицы Вахрушева, улица Вахрушева - от улицы Антипова до улицы Нахимова, переулок Нартова - от улицы Ракитянского до переулка Славы.

Всего в Кемерове и пригороде в этом году будет отремонтировано 63,3 километра дорог.