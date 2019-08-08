На смену жаре в Кузбасс идут дожди. Синоптики дали прогноз погоды на выходные в регионе.

В пятницу кузбассовцев ожидает переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в некоторых районах возможен град. В ночь на пятницу столбики термометров будут находиться на отметке +12… +17 градусов, днем воздух прогреется до +21… +26, по югу возможно повышение до +31. Ветер в этот день будет слабый, 4-9 метров в секунду, при грозах возможно усиление до 13 метров в секунду.

В субботу ночью по области ожидается +7… +12 градусов, днем - от +20 до +25 градусов. Местами возможны умеренные дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров.

В воскресенье по области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах +10… +15 градусов, днем воздух прогреется до +21… +26.

Первый рабочий день следующей недели встретит кузбассовцев теплом, днем ожидается +23… +28, осадков не прогнозируется.