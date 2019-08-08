2019-08-08T13:57:48+03:00
Общество

На смену жаре в Кузбасс идут дожди

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в регионе
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
На смену жаре в Кузбасс идут дождиНа смену жаре в Кузбасс идут дождиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На смену жаре в Кузбасс идут дожди. Синоптики дали прогноз погоды на выходные в регионе.

В пятницу кузбассовцев ожидает переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в некоторых районах возможен град. В ночь на пятницу столбики термометров будут находиться на отметке +12… +17 градусов, днем воздух прогреется до +21… +26, по югу возможно повышение до +31. Ветер в этот день будет слабый, 4-9 метров в секунду, при грозах возможно усиление до 13 метров в секунду.

В субботу ночью по области ожидается +7… +12 градусов, днем - от +20 до +25 градусов. Местами возможны умеренные дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров.

В воскресенье по области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах +10… +15 градусов, днем воздух прогреется до +21… +26.

Первый рабочий день следующей недели встретит кузбассовцев теплом, днем ожидается +23… +28, осадков не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кемерове рецидивист обокрал спящего студента
В Прокопьевске трое мужчин задохнулись в погребе частного дома
Беловчанка во время уборки уничтожила оставленные вором улики
Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке на покупку жилого дома от 10 процентов
В Кузбассе подорожал картофель и подешевела капуста
Сергей Цивилев посетил одну из площадок Первенства России по парашютному спорту
Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Кемерове
В Мысках назначен новый глава города
Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои
У кемеровских клубов по месту жительства появится центральный штаб
Кузбасский Роспотребнадзор оштрафовал продавцов рыбы на 700 тысяч рублей
Стали известны подробности трагедии на Томи в Кузбассе
Более 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала года
РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих