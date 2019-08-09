Лето – время покупать недвижимость выгодно

Почти у каждого есть задумки и планы, связанные с приобретением жилья. Возможно, вы всегда мечтали жить на природе и, открывая окно, слушать шум леса и пение птиц?

Или давно хотели перебраться поближе к деловому и историческому центру Кемерова?

Или наоборот, устали от центра и стремитесь к жизни в современном, оборудованном всей необходимой инфраструктурой спальном районе?

Какой бы ни была ваша цель, у компании «Промстрой» найдется жилье, которое придется вам по вкусу. Этот надежный застройщик с репутацией, проверенной десятилетиями, на счету которого десятки реализованных проектов в областном центре, ведет сейчас работу сразу в нескольких направлениях. Осталось лишь ознакомиться с ними и сделать выбор.

Сейчас ведется застройка очередного микрорайона «Лесной Поляны», частью которого станет жилой комплекс «Солнечный бульвар»

Начнем с отличной новости: с 15 июля «Промстрой» объявил о старте продаж новой линейки таунхаусов в городе-спутнике «Лесная Поляна». Уникальный район со своей атмосферой, который влюбляет в себя каждого ценителя комфорта за пару минут, продолжает расти. Сейчас ведется застройка очередного микрорайона «Лесной Поляны», частью которого станет жилой комплекс «Солнечный бульвар». Новые таунхаусы площадью от 98 до 150 м2 расположатся именно в нем. Фишкой новой застройки станет близость к живой природе с одной стороны и возможность пользоваться развитой инфраструктурой микрорайона с другой. Прогулочные зоны, спортивные и рекреационные объекты, не говоря уж о современных школах, детских садах и магазинах - все в шаговой доступности! А современная четырехполосная магистраль позволяет с ветерком домчать до центра Кемерова и с комфортом вернуться в свой уютный дом. Отдельно стоит сказать о привлекательной цене таунхаусов на данном этапе строительства – она составит от 44250 рублей за квадратный метр.

Но бывает так, что человеку удобнее жить в центре, чтобы было рукой подать до площади Советов, крупных бизнес-объектов, городских парков. Есть люди, которые родились в историческом центре города, любят его и не хотят менять привычный образ жизни, ценят транспортную доступность и попросту не хотят ни минуты терять в пробках. Как сочетать все это с желанием жить в современной новостройке? Просто купить квартиру в ЖК «Мичуринская аллея»!

Компания «Промстрой» подтвердила право на завершение строительства по всем объектам и получила положительное заключение в Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области

Этот комплекс из четырех 15-этажных домов, объединенных общим архитектурно-планировочным решением, возводится прямо сейчас на улице Мичурина. От улицы Мичурина до старого центра Кемерова десять минут прогулочным шагом. При этом новый ЖК отличает уединенное расположение в тихом уголке, изолированность от городского шума. Даже в дни шумных праздничных гуляний здесь будет царить спокойствие – пожалуй, другого такого уникального места не найти. Так что при желании жители могут и вовсе не покидать свой уютный микрорайон – между домами будет оборудована единая прогулочно-парковая территория со спортивными и игровыми площадками, торговым центром и объектами сферы обслуживания. Добавим к этому наличие просторных парковок, большой выбор квартир свободной планировки, продуманную систему безопасности и контроля доступа – неудивительно, что квартиры именно в этом ЖК пользуются большим спросом.

Больше привлекают спальные районы? Проспект Московский между улицей Терешковой и бульваром Строителей – каких-то 5 лет назад он был необжитой окраиной. Но в последние пару лет район преобразился полностью! Стала явью мечта советских градоначальников – здесь выросли яркие, комфортные для жизни, возведенные по самым современных технологиях монолитного строительства жилой комплекс «Родные просторы», а затем и уникального по своей архитектуре ЖК «Цветной бульвар». А этим летом здесь развернулось масштабное дорожное строительство – Московский проспект становится одной из значимых городских магистралей. Именно сейчас «Промстрой» занимается возведением в этой части города еще одного ЖК – «Сибирские просторы», отличительной особенностью его станут прекрасные панорамные виды.

До конца лета, при оформлении льготного кредитования в банке ВТБ клиент получает скидку в размере 1000 рублей с квадратного метра

Из окон этих пяти шестнадцатиэтажных домов будет открываться роскошный вид на водную гладь Красного озера и реки Томь, а также окрестные зеленые парковые зоны, новенькие корпуса Президентского кадетского училища и благоустроенную территорию вокруг них. А спустя некоторое время - еще и на современные спортивные объекты и площадь Торжеств, которые по плану развития города возведут вдоль Притомского проспекта.

Покупка жилья – ответственный шаг, и сейчас самое время на него решиться. На рынке недвижимости наметилась тенденция к росту цен – это связано с началом действия после 1 июля 2019 года нововведений в российском законодательстве, касающихся долевого строительства и призванных обезопасить дольщиков. Средства дольщиков будут поступать не застройщику напрямую, а находиться до завершения объекта на спецсчетах. Несмотря на все плюсы данной системы, она неминуемо приведет к росту закредитованности застройщиков, и как следствие, к росту цен на жилье.

Но! Начатые объекты застройщики смогут завершить, работая по старой схеме – если подтвердят свою надежность в компетентных органах. Компания «Промстрой» подтвердила право на завершение строительства по всем объектам и получила положительное заключение в Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области. А значит – цены остаются прежними!

Дома возводятся по самым современных технологиях монолитного строительства

Добавим к этому приятные бонусы, которые предлагают своим клиентам банки-партнеры компании «Промстрой».

До конца лета, при оформлении льготного кредитования в банке ВТБ клиент получает скидку в размере 1000 рублей с квадратного метра.

Лето – время приобретать недвижимость с выгодой. И пусть ваши смелые планы станут вашей реальностью!

Компания «Промстрой»

г. Кемерово, ул.Дзержинского,29

Единый контактный телефон (3842) 77-33-33

www.kps42.ru

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