Америка не выдала: новокузнечанка обманула десятки студентов и спряталась за границей

Гендиректор и учредитель турфирмы обманула 31 студента. Собрав с них деньги якобы для участия в программе студенческого обмена, она сбежала в США. Сейчас женщина находится в международном розыске.

Генеральный директор и единственный учредитель ООО «Ленд-Тур» Вероника Кукушкина предлагала студентам принять участие в программе культурного студенческого обмена. За регистрацию студенты платили взнос, затем проходили собеседование. В свою очередь, программа брала на себя обязательства по получению визы, приобретению билетов, выезд по обмену и поиск работы студенту. Несколько человек, ставших участниками программы, успешно выехали за границу, а вот 31 студенту не повезло. Они не увидели ни зарубежья, ни своих денег.

Обманутые студенты обратились в правоохранительные органы, и в отношении Вероники Кукушкиной было заведено уголовное дело. В 2012 году оно было направлено в суд, однако фигурантки на скамье подсудимых не было. Пока шло следствие, она находилась под подпиской о невыезде, а потом скрылась в США.

В июле 2018 года началось заочное рассмотрение уголовного дела. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области, суд приговорил Кукушкину к шести годам пяти месяцам лишения свободы. Также осужденная обязана возместить ущерб обманутым клиентам - более 400 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.