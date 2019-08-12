2019-08-12T13:03:32+03:00
Общество

И солнце, и дождь: какой будет погода в Кузбассе в середине августа

Синоптики дали прогноз погоды на наступившую неделю
Екатерина РОМАНОВА
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И солнце, и дождь: какой будет погода в Кузбассе в середине августаИ солнце, и дождь: какой будет погода в Кузбассе в середине августаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Август продолжает дарить ясные и теплые дни кузбассовцам. Вот и на наступившей неделе в основном будет тепло и солнечно. И лишь к выходным погода испортится.

Вторник, 13 августа, обещает быть ясным и теплым. Утром местами ляжет туман, но уже днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, однако кое-где будет прохладнее: лишь +13…+18 градусов. Восточный и юго-восточный ветер местами может достигать скорости 12 метров в секунду, но в большинстве территорий он будет слабым. К ночи столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов, а кое-где – и до +2…+7 градусов.

В среду днем будет солнечно, до +22…+27 градусов тепла. Ночью же – лишь +9…+14 градусов. при этом местами пройдет небольшой дождь и прогремят грозы.

Днем в четверг столбики термометров поднимутся выше на пару градусов, однако порывистый юго-восточный ветер может нагнать туч, и местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура будет держаться в прежних пределах.

В пятницу столбики термометров поднимутся до отметок +20…+25 градусов. местами также пройдут дожди и грозы, а порывы юго-восточного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

В выходные дни температура воздуха будет держаться в пределах +21…+26 градусов. при этом в субботу небо обещает быть ясных на большей территории Кузбасса, а в воскресенье местами пройдут небольшие дожди и прогремят грозы. Ночная температура сохранится прежней, как и порывистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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