2019-08-13T08:41:39+03:00
Происшествия

«Беги по радуге, Джек»: В Новокузнецке живодеры застрелили и расчленили собаку

Пес оказался породистым и домашним
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке живодеры застрелили и расчленили собаку. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Олеся Калыбаева.В Новокузнецке живодеры застрелили и расчленили собаку. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Олеся Калыбаева.
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В Новокузнецке живодеры жестоко расправились с чужим домашним псом. Нетрезвые мужчины сначала выстрелили собаку, а потом принялись его разделывать.

Новокузнечане возмущены: в субботу в Куйбышевском районе в СНТ «Металлург 1» трое мужчин жестоко расправились с чужим псом. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, породистый двухлетний пес гулял одна, без хозяев. Неподалеку трое мужчин устроили застролье. Сначала они распивали спиртные напитки, а потом поймали пса.

«Один стрелял, другой разделывал. У собаки отрублена голова, лапы, хвост, - написала хозяйка пса в соцсети «ВКонтакте». - Это их не первый случай, как сказали в полиции».

Девушка также отметила, что пойдет до конца и будет добиваться, чтобы живодеры получили по заслугам.

«Беги по радуге, Джек. Те, кто это сделал с тобой, будут наказаны», - написала девушка.

Напомним, что домашние и бездомные животные нередко становятся жертвами агрессии людей. Так, совсем недавно житель Междуреченска выбросил из окна собаку. Зимой новокузнецкие зоозащитники спасали пса, которому неизвестные выстрелили в голову. К слову, такие преступления не остаются безнаказанными. Например, кемеровчанка на три года (условно) лишена свободы за то, что задушила щенка. А новокузнечанин, который поджег собаку в подъезде многоэтажки, три года проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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