2019-08-14T06:32:13+03:00
Общество

Только для кемеровчан на праздничном открытии «Галамарта» электрический чайник – за 199 рублей!

Открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт» состоится 17 августа в Кемерове
Яков КРЫМСКИЙ
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Только для кемеровчан на праздничном открытии «Галамарта» электрический чайник – за 199 рублей!Только для кемеровчан на праздничном открытии «Галамарта» электрический чайник – за 199 рублей!
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17 августа в Кемерово состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Посетителей ждут ШОК-цены на товары для дома и отличные подарки, главные среди которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Кемерово, ТЦ «Ноград», пр. Октябрьский, д. 80.

Открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт» состоится 17 августа

Открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт» состоится 17 августа

Посетителей ждут ШОК-цены на товары для дома и отличные подарки, главные среди которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

Посетителей ждут ШОК-цены на товары для дома и отличные подарки, главные среди которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

Шопинг – отличный вариант отдыха после тяжелой рабочей недели, а если можно купить товары еще дешевле, чем в другие дни, тогда это еще и очень выгодное мероприятие! Так, только 17-го августа швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX будут стоить всего 99 рублей, электрический чайник или кастрюля – 199 рублей, а литая сковорода – 319 рублей.

Только 17 августа швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX будут стоить всего 99 рублей

Только 17 августа швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX будут стоить всего 99 рублей

Магазин находится в ТЦ «Ноград» на проспекте Октябрьском, 80

Магазин находится в ТЦ «Ноград» на проспекте Октябрьском, 80

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ИСТОЧНИК KP.RU

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