Шпионские страсти: мэр кузбасского города написал заявление в полицию на гражданку США

Американка Алина Симоне приехала в Киселевск погостить, а заодно сняла на видео встречу главы города с жителями. После этого мэр обратился в полицию с требованием проверить законность пребывания женщины в Киселевске.

Алина Симоне родилась в СССР, а потом родители увезли ее в США. Женщина приехала в кузбасский Киселевск по туристической визе. Она много фотографирует и снимает на видео город и людей, спрашивая у них разрешения на съемку. Попала в объектив ее камеры и встреча мэра Максима Шкарабейникова с горожанами. Кто-то представил Алину как журналиста «Нью-Йорк таймс», где Симоне действительно когда-то работала. Шкарабейников же решил, что цель визита женщины – деловая поездка, а это не соответствует туристической визе.

Женщина вела съемку встречи главы города с жителями. ФОТО: «Абажур-журнал.рф»

- Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения американки в городе, - сообщает интернет-портал «Абажур-журнал.рф». - О том, что заявление написал именно глава города, туристке пояснили в миграционной службе.

Сотрудники полиции составили протокол, и 14 августа состоится суд, где Алине Симоне будет предъявлено обвинение за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации. Нарушительнице грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей и выдворение из страны. К слову, туристка уверена, что нарушений в ее действиях не было, а съемку она вела для себя, как турист.

Напомним, Киселевск оказался в центре внимания не только Кузбасса, но и всей России после того, как местные жители опубликовали в интернете видеообращение к властям Канады с просьбой предоставить им убежище. Горожане рассказывали о сложных экологических условиях, угольной пыли и невозможности свободно дышать. После этого Сергей Цивилев поручил подчиненным разобраться с жалобами граждан на экологическую ситуацию в городе и максимально быстро найти решение проблемы экологии. Жителям улиц, которые страдают от крайне неблагополучной экологической ситуации, пообещали переселение.

Вторым поводом заговорить о Киселевске стали черви, которых местные жители обнаружили в питьевой воде. Чтобы успокоить горожан, один из чиновников выпил воду - прямо вместе с червячками. Тем не менее, наличие паразитов в воде было подтверждено, а муниципальное предприятие, отвечающее за чистоту воды, было оштрафовано.

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