Кемеровчане объявили охоту на летучих мышей

Летучие мыши в сумерках залетают в дома кемеровчан, а после не могут самостоятельно выбраться наружу. Теперь горожане просто вынуждены бороться с маленькими хищниками.

Первым свою историю в социальной сети рассказал житель Кемерова. Летучая мышь ночью залетела в обычную городскую квартиру и устроила переполох в доме многодетной семьи. Мужчине как главе семейства пришлось выловить ночного гостя с помощью куска ткани и выпустить пленника наружу.

Экспертные рекомендации по ловле летучих мышей самостоятельно кемеровчанин получил в МЧС. Причем спасатели предупредили, что животное является переносчиком бешенства и от страха может укусить человека, поэтому нужно быть осторожным.

В ответ на публикацию другие кемеровчане поделились фотографиями отловленных ими летучих мышей, залетевших в жилища. Оказывается, ночной визит мелкого хищника в Кемерове не редкость.

В августе животные часто попадают в квартиры жителей многоэтажек. Внутри помещения животное «теряется» от света и шума и прячется в укромном темном месте. Хозяевам же приходится выгонять непрошеных гостей из квартир при помощи подручных средств: тряпок и швабр.

Как отметили, в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области, летучая мышь - редкое животное, поэтому категорически запрещено причинять ей какой-либо вред. При обнаружении мелкого хищника нужно поймать и аккуратно выпустить его на улицу. Если самостоятельно не получается поймать и отпустить животное, можно обратиться за помощью к специалистам Кемеровской службы спасения по телефону: (384-2) 77-05-05 (круглосуточно).