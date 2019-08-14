В Кемерове откроют читальный зал Президентской библиотеки

В Кемеровском президентском кадетском училище откроется читальный зал Президентской библиотеки. Об этом сообщил во время объезда губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев в среду, 14 августа, во время объезда крупных строительных площадок побывал в президентском кадетском училище. Здесь строительство первой очереди уже вошло в завершающую стадию. Рабочие заканчивают внутренние работы, занимаются благоустройством территории вокруг здания.

Одним из важных новшеств, которое появится в училище, станет читальный зал Президентской библиотеки. Инициатором его открытия выступил Сергей Цивилев. Он подарит читальному залу более 2,5 тысячи печатных экземпляров художественной и научной литературы. Кроме того, кадеты смогут читать цифровые копии печатных изданий из фондов Президентской библиотеки, архивные и официальные документы, карты, музейные объекты. А благодаря современным технологиям эти книги можно будет просматривать во всех измерениях, в том числе и в 3D.

- Президентское кадетское училище станет центром притяжения школьников и педагогов всего региона. Для кузбасских школ - это высокая планка и ориентир, к которому надо стремиться, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.