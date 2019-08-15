В Кузбассе состоялась инаугурация главы Мысковского городского округа

В должность главы Мысковского городского округа официально вступил Евгений Тимофеев. Инаугурация нового главы состоялась на внеочередном заседании Совета народных депутатов Мысковского городского округа.

Евгений Тимофеев, вступая в должность, принял присягу, как того требует Устав города. Он торжественно поклялся осуществлять полномочия исключительно в интересах населения города, способствовать экономическому, социальному и культурному развитию Мысков, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности главы.

Заместитель председателя городского Совета народных депутатов Галина Ветрова вручила Евгению Тимофееву удостоверение главы Мысковского городского округа. Поздравил с вступлением в должность Евгения Тимофеева и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Вступление в должность главы - это прежде всего ответственность за людей, территорию. От результатов вашей деятельности зависит жизнь мысковчан и то, как эффективно будут претворятся в жизнь указы президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации. Руководство территорий - это работа не одного главы, а слаженной команды. А правительство Кузбасса готово оказывать всю возможную поддержку для развития Мысковского городского округа, - отметил губернатор.

Справка «КП»:

Евгений Тимофеев родился 12 декабря 1971 года в селе Обское Чаинского района Томской области. В 2004 году окончил Кузбасскую педагогическую академию, а в 2017-м прошел профессиональную подготовку в Институте развития дополнительного профессионального образования по ведению профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент организаций и предприятий».

Тимофеев работал педагогом дополнительного образования детско-юношеского клуба физической подготовки, охранником-пожарным ЦОФ «Сибирь» филиала ОАО «Южный Кузбасс». С 2003 года он является депутатом Совета народных депутатов Мысковского городского округа. С 2007 по 2013 год был начальником управления по молодежной политике, спорту и туризму, а потом возглавил городской депутатский корпус.

Евгений Тимофеев является мастером спорта международного класса, чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу.

Награжден медалями Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», удостоен почетного знака «Золотой знак Кузбасса».