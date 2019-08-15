Дожди, грозы и тепло: какой будет погода в Кузбассе на выходных

На смену жарким августовским денькам идут дожди и грозы. Именно такой будет погода в ближайшие выходные. Правда, в большинстве территорий сохранится тепло: до +25 градусов.

В пятницу, 16 августа, воздух прогреется до +20… +25. Восточный ветер при порывах может усиливаться до 15 метров в секунду. По югу области днем пройдут небольшие дожди, к ночи они постепенно усилятся. Ночью ожидаются небольшие дожди и грозы уже в большинстве территорий Кузбасса, а столбики термометров опустятся до +10… +15 градусов.

Днем в субботу температура воздуха останется в прежних пределах. На юге возможны сильные дожди и грозы, а на территории всего Кузбасса - небольшие и умеренные. Восточный и северо-восточной ветер может достигать 17 метров в секунду. Ночь будет на пару градусов холоднее предыдущей, а небольшие дожди пройдут лишь местами.

В воскресенье будет так же тепло, как и накануне. Ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное, немного утихнет и лишь местами при порывах будет достигать 12 метров в секунду. Также местами пройдут небольшие дожди и грозы.

В первый день новой недели характер погоды не изменится. Уличные термометры будут показывать от +20 до +25 градусов. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, а при порывах - до 14. И дневная, и ночная температуры не изменятся.