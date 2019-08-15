2019-08-15T16:11:09+03:00
Общество

Дожди, грозы и тепло: какой будет погода в Кузбассе на выходных

Синоптики дали прогноз погоды на 16-19 августа
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дожди, грозы и тепло: какой будет погода в Кузбассе на выходныхДожди, грозы и тепло: какой будет погода в Кузбассе на выходныхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На смену жарким августовским денькам идут дожди и грозы. Именно такой будет погода в ближайшие выходные. Правда, в большинстве территорий сохранится тепло: до +25 градусов.

В пятницу, 16 августа, воздух прогреется до +20… +25. Восточный ветер при порывах может усиливаться до 15 метров в секунду. По югу области днем пройдут небольшие дожди, к ночи они постепенно усилятся. Ночью ожидаются небольшие дожди и грозы уже в большинстве территорий Кузбасса, а столбики термометров опустятся до +10… +15 градусов.

Днем в субботу температура воздуха останется в прежних пределах. На юге возможны сильные дожди и грозы, а на территории всего Кузбасса - небольшие и умеренные. Восточный и северо-восточной ветер может достигать 17 метров в секунду. Ночь будет на пару градусов холоднее предыдущей, а небольшие дожди пройдут лишь местами.

В воскресенье будет так же тепло, как и накануне. Ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное, немного утихнет и лишь местами при порывах будет достигать 12 метров в секунду. Также местами пройдут небольшие дожди и грозы.

В первый день новой недели характер погоды не изменится. Уличные термометры будут показывать от +20 до +25 градусов. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, а при порывах - до 14. И дневная, и ночная температуры не изменятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Новости 24
Молодая женщина попала под колеса иномарки в Кузбассе
Кузбасская пенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась 350 тысяч рублей
18-летний кузбассовец упал с кедра и сломал позвоночник
Кузбасские города войдут в уникальный туристический маршрут
В Кузбассе женщина обиделась на шутку знакомого и зарезала его
Кузбассовцы рассказали, какую зарплату считают справедливой
Рыбаки выловили тело пропавшего школьника из кузбасской реки
На перекрестке в центре Кемерова перенастроят светофоры
Российские звезды выступят в Кузбассе на День шахтера
Смотрел, где мама: 5-летний ребенок выпал из окна в Кузбассе
Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске
Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, которую сбили на остановке в Кемерове
Пострадавшего на отдыхе подростка из Кемерова перевезут в Санкт-Петербург
Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове