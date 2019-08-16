Как провести выходные в Кемерове

Сказы и были Салаирского кряжа

Отправляемся на экскурсию

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова приглашает кемеровчан и гостей столицы Кузбасса в однодневный литературно-краеведческий автобусный тур «Сказы и были Салаирского кряжа».

Тур к Салаирскому кряжу дает возможность познакомиться с культурой телеутского народа - одного из самых древних народов, проживающих в Сибири, посетить православные святыни города Салаир, прикоснуться к литературному творчеству кузбасского поэта, уроженца города Гурьевска - Михаила Небогатова, увидеть самобытную природу Кузбасса.

В программу экскурсии на комфортабельном автобусе в сопровождении опытного экскурсовода входит прогулка по телеутской деревне Шанда, дегустация национальной кухни телеутов, знакомство с их обрядами, обычаями и религиозными верованиями, мастер-класс по стрельбе из лука и владению кнутом. Также участники побывают на экскурсии по Гурьевску с посещением мемориальной комнаты Михаила Небогатова в городской библиотеке, носящей имя поэта, погуляют по реликтовому сосновому бору и окунутся в купель из источника Святой Матроны Московской, увидят старейшее предприятие Сибири - Гурьевский металлургический завод, основанный в 1816 году и положивший начало индустриализации Кузбасса. Также в программу тура входят посещение храма Петра и Павла в Салаире - памятника архитектуры XIX века регионального значения, святого источника Иоанна Крестителя в поселке Гавриловка и пряничной лавки.

Забронировать место в автобусе нужно заранее по телефону, сбор участников в фойе библиотеки. В графике экскурсий возможны изменения!

Кемеровская областная библиотека

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-55

17 августа, начало в 8.00

Цена билетов: 1700 рублей

В областной библиотеке проходит фотовыставка Натальи Беленцовой «Заповедные места».Фото: Наталья БЕЛЕНЦОВА

Отправляемся в путешествие на Урал

Идем на выставку фотографий

В областной библиотеке проходит фотовыставка Натальи Беленцовой «Заповедные места».

Наталья Беленцова - член Союза фотохудожников России, художник, победитель национальных фотоконкурсов «Лучший фотограф-2010» и «Дикая природа России-2012», проводимого совместно с «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом, победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012, неоднократный призер различных российских и международных конкурсов.

На кадрах, снятых Натальей, - древние вершины, хребты и долины Урала, фантастические закаты и рассветы, сменяющие друг друга в вечном круговороте времена года…

Фотографии, по словам автора, передают лишь малую часть единого пространства божественной гармонии природы, создавая при этом особую, ни с чем не сравнимую атмосферу Уральских гор, которая наполняет душу и открывает сердце. Выставку дополняют легенды и были, удивительные истории о топонимах.

Кемеровская областная библиотека

ул. Дзержинского, 19

14 - 20 августа, с 10.00 до 20.00

Вход свободный

В период летних каникул в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея проводится программа «Почувствуй себя солдатом»Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Почувствуй себя солдатом!

Ведем ребенка в музей

В период летних каникул в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого музея проводится программа «Почувствуй себя солдатом». В нее входит «Курс молодого бойца» с испытаниями на ловкость и выносливость, испытание на меткость, прохождение полосы препятствий, расположенной на территории рядом с музеем, написание письма-треугольника родным и друзьям, сборка солдатского вещмешка и познавательная викторина.

В рамках программы гости музея смогут поучаствовать в мастер-классе - познакомиться с разделом экспозиции «Курская битва», послушать рассказ об истории легендарного танка Т-34 и даже изготовить собственный танк.

Также ребят и их родителей ждет экскурсия по выставке «Кузбасская оружейная палата», где представлено холодное и огнестрельное оружие XIX - XXI веков, практикум по сборке и разборке оружия, костюмированные фотосессии с оружием, а также пешие экскурсии по Притомской набережной и знакомство с аллеей Героев, мемориалом Славы героям-кузбассовцам, с памятником летчику Мартемьянову.

Кемеровский краеведческий музей (отдел истории)

Притомская набережная, 1а

14 - 20 августа, вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

А деньги где?

Открываем театральный сезон

В театре драмы имени Луначарского состоится премьера спектакля «Детектор лжи».

Простой русский человек Борис Бызов, отметив с друзьями выдачу зарплаты, спрятал деньги, а наутро не смог вспомнить куда. Впереди - поездка к матери, и его жена Надя подошла к решению проблемы нетрадиционно: вместо ахов и паники она позвонила Николаю Николаевичу Лебедеву, дипломированному гипнотизеру. Лебедев, рассчитывающий на короткий сеанс гипноза и честно заработанные деньги, впадает в тихий ужас - мало того, что все идет не по плану, тут еще из всевозможных шкафчиков сознания Бориса один за другим начинают выползать самые удивительные, где-то нелепые, а где-то невыносимо предсказуемые, но оттого не менее смешные скелеты. Но, самое главное, все это - только начало истории.

Театр драмы имени Луначарского

ул. Весенняя, 11

16 - 18 августа, начало в 18.30

Цена билетов: 400 - 550 рублей