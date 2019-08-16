2019-08-16T10:01:43+03:00
Происшествия

Даже не прятались: в Кемерове нелегальный игорный зал работал в открытую

За организацию азартных игр семеро горожан предстанут перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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Даже не прятались: в Кемерове нелегальный игорный зал работал в открытуюДаже не прятались: в Кемерове нелегальный игорный зал работал в открытуюФото: Сергей ГАПОН
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Несколько кемеровчан организовали подпольное игорное заведение. В игорный зал был свободный доступ, а само заведение замаскировали под легальный бизнес. Впрочем, это не помогло: все сотрудники предприятия предстанут перед судом.

35-летний кемеровчанин в июле 2017 года познакомился с 38 летним мужчиной: тот когда-то работал управляющим игорным залом, и имел опыт проведения азартных игр. Мужчины собрали команду, нашли помещение и организовали подпольное казино. 35-летний кемеровчанин взял на себя материальную сторону бизнеса: он оплачивал аренду, услуги интернет-провайдера, заработную плату сотрудникам.

Подельники работали почти в открытую: в помещение, где находился игорный зал, был свободный доступ. Более того, незаконный бизнес позиционировался как легальное предприятие, которое торгует векселями. Но в конце концов сотрудникам полиции поступила информация о том, что в помещении установлены игровые автоматы, а проведенная проверка лишь подтвердила это.

- Следователи территориального следственного комитета совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в жилищах подозреваемых и офисном помещении. В результате проведенной операции изъято: не менее 30 единиц игровых автоматов, денежные средства, тетради с учетными записями, ноутбук, с которого организаторы могли наблюдать за происходящим в игорном зале, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Кроме того, оказалось, что несколько из обвиняемых – а их оказалось 10 человек – проникли в помещение склада и похитили 15 игровых автоматов, которые сотрудники полиции изъяли по другому уголовному делу. Ущерб составил 225 тысяч рублей. Трое обвиняемых заключили досудебное соглашение, а остальные со следствием не только не сотрудничали, но и оказывали противодействие.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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