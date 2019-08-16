Век живи - век учись: кузбасским предпенсионерам предлагают освоить новые профессии

В Кузбассе продолжается реализация национального проекта «Демография». Люди предпенсионного возраста могут обучиться новым профессиям.

Новый шанс для каждого

Людям после 50 лет найти работу сложно, ведь чаще всего работодатели отдают предпочтение молодым кадрам. Потерять ее еще легче. По крайней мере так было до недавнего времени.

Чтобы поддержать людей старшего возраста, правительство России запустило федеральный проект «Старшее поколение», который является частью нацпроекта «Демография». Его цель - дать людям возможность освоить новую профессию или получить более актуальные знания и навыки по уже имеющейся.

К проекту Кемеровский кооперативный техникум присоединился весной этого года. Образовательное учреждение участвует более чем в 10 программах по подготовке и повышению квалификации людей предпенсионного возраста.

- Сейчас обучение проходят более 50 человек из 15 районов Кузбасса - это работники, занятые в потребительской кооперации, - рассказывает заместитель директора техникума по развитию и проектной деятельности Татьяна Макарова. - С 1 сентября мы ждем следующую волну предпенсионеров, и общее количество наших студентов-предпенсионеров превысит 100 человек.

В перечне профессий, по которым ведется обучение, - горничная, повар, товаровед-эксперт, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, менеджер по продажам, кладовщик, пекарь. Также организованы курсы по таким направлениям, как: «Результативное управление организацией», «Финансовый анализ: инструменты и эффективные управленческие решения», «Управление ассортиментом. Категорийный менеджмент», «Управление производством. Комплексный подход к решению производственных задач». Таким образом, новые компетенции получают как работники среднего звена, так и руководящего состава.

- Интерес населения и работодателей к программам переобучения растет, - говорит первый заместитель начальника департамента труда и занятости населения Кемеровской области Наталья Иванова. - Участие в проекте позволит людям оставаться востребованными специалистами на своем рабочем месте, а работодателям получить высококвалифицированных специалистов с бесценным опытом без дополнительных финансовых затрат. И тем, и другим это действительно нужно.

Полезная программа

Татьяна Носкова работает воспитателем-педагогом, женщине уже исполнилось 54 года. Узнав о проекте «Старшее поколение», она не задумываясь решила принять в нем участие. А в качестве направления обучения выбрала для себя курсы горничной.

- Сейчас большая конкуренция на рынке услуг, развивается гостиничный бизнес, поэтому считаю, что полученные навыки мне обязательно пригодятся, - считает Татьяна Юрьевна. - Уверена, что если вдруг придется искать новую работу, то без дела точно не останусь. Кроме того, полученные знания можно использовать и для подработки. Самое главное - для человека обучение абсолютно бесплатное, а по его окончании выдается диплом о прохождении курсов.

Как отмечают специалисты службы занятости, еще одним преимуществом проекта является то, что работодатель сохранит за человеком рабочее место после обучения. Кроме того, работнику с новыми компетенциями можно претендовать и на более высокооплачиваемую должность.

ВАЖНО

Только цифры

Предпенсионером считается человек, которому до выхода на пенсию по новому закону осталось менее пяти лет. До конца 2019 года планируется обучить порядка тысячи таких граждан. Стать участниками проекта могут как работающие предпенсионеры, так и незанятые граждане. Последним в период обучения выплачивается стипендия в размере 14 664 рублей в месяц.

Сейчас к обучению и повышению квалификации в Кузбассе приступили 298 человек, из них 82 незанятых гражданина и 216 работающих граждан.