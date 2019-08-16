Главы городов Кузбасса рассказали о том, с какими трудностями им приходится сталкиваться в своей работе. Как оказалось, проблемы в каждом городе очень похожие. Причем не только в нашем регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726337" frameborder="0"></iframe> «В чем проблема?»: главы кузбасских городов рассказали о своих трудностях.Екатерина РОМАНОВА

Во время стратегической сессии «Моногорода-2024: нацпроекты» руководитель Фонда развития моногородов Ирина Макиева задала главам городов вопрос: какую проблему своего города они считают самой главной. Как оказалось, почти во всех городах схожие трудности. Глава Юрги Сергей Попов рассказал о проблемах с теплоснабжением и отметил, что в городе необходимо построить газовую станцию. Мэр Киселевска Максим Шкарабейников ключевой проблемой назвал плохую экологию. А глава Мариинска считает, что в городе остро не хватает кадров, причем во всех сферах. Мэр Тайги Михаил Теремецкий посетовал на состояние системы здравоохранения. Рассказали о своих проблемах и главы городов Сибирского федерального округа, Свердловской области, Якутии: инфраструктура, невозможность молодежи получить достойное образование, а потом найти работу, недостаточное финансирование.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подытожил: в его городе те же самые проблемы, что и в остальных. Не хватает школ и детских садов, накопились проблемы в здравоохранении, изношены тепловые сети, муниципальный транспорт нуждается в глобальном обновлении. Постепенно эти проблемы решаются благодаря реализации нацпроектов и участию в программе развития моногородов. Однако одномоментно разрешить их все невозможно: на это необходим не один год.

Напомним, стратегическая сессия «Моногорода-2024: нацпроекты» проходила в Новокузнецке 15 августа. На ней обсуждались вопросы участия моногородов в национальных проектах, о том, какие пути развития намечены и что нужно сделать для того, чтобы города перестали быть «моно». Также здесь подводились промежуточные итоги.