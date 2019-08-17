Последний участок автодороги «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово» торжественно открыли в Кузбассе. Первыми по новой автомагистрали проехали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Хирург – лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

Сергей Цивилев вместе с Хирургом отправился в мотопробег по автомагистрали. ФОТО: пресс-служба АКО.

Уже с девяти часов утра на площади Летнего вокзала в Кемерове стартовали праздничные мероприятия. Здесь работала интерактивная зона «Построй свою дорогу» и розыгрыш призов, посвященных предстоящему 300-летию Кузбасса. Особую атмосферу создало шоу барабанщиков группы «Zanozzza» и фаер-шоу «Безумный Макс».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/725386" frameborder="0"></iframe> Виртуальная поездка по кузбасскому автобану.Видео: "Дороги Кузбасса" / "ВКонтакте"

Отсюда, с площади Летнего вокзала, начался мотопробег, посвященный открытию автомагистрали. Его возглавил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Александр Залдостанов, лидер байкерского клуба «Ночные волки». Но прежде, чем отправиться в путь, приветственное слово всем, кто пришел на старт мотопробега, сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что дорога строилась более 20 лет и, несмотря на трудности, шаг за шагом, строительство было завершено в августе 2019 года. Поприветствовал всех и Хирург. Он отметил, что эта дорога - не просто инженерное сооружение. Она символизирует дорогу в будущее. Также Александр Залдостанов выразил поблагодарил за приглашение одним из первых проехать по новой дороге. К слову, в мотопробег "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк" отправилось более сотни байкеров. Среди них - мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов: он возглавил команду новокузнецких байкеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726491" frameborder="0"></iframe> Как строили автодорогу "Ленинск-Кузнецкий - Кемерово"..Видео: vk.com, "Дороги Кузбасса"

Первой точкой остановки станет развязка деревни Демьяновка: здесь будет заложена капсула времени, лучшему стройотряду вручат знамя. А потом участники мотопробега отправятся в Новокузнецк, где на площади ТРК «Планета» состоится большой концерт, байк-шоу и фейерверк.

Кстати, на строительство трассы потребовалось несколько лет. Зато теперь добраться до областного центра – причем не только из Ленинска-Кузнецкого, но и из Новокузнецка – можно будет намного быстрее. Благодаря повышению скоростного режима, объезду всех населенных пунктов и отсутствию пересечений в одном уровне время в пути из Ленинска-Кузнецкого в Кемерово сократится до 30 минут. По старой же дороге это расстояние можно было преодолеть за полтора часа.