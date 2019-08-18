2019-08-18T07:29:53+03:00
Общество

Экстремалы из сибирских городов сошлись в битве на внедорожниках в Кузбассе

Более 50 экипажей соревновались в Яшкине
Поделиться:
Экстремалы из сибирских городов сошлись в битве на внедорожниках в Кузбассе. ФОТО: Владимир Дураченко.Экстремалы из сибирских городов сошлись в битве на внедорожниках в Кузбассе. ФОТО: Владимир Дураченко.
Изменить размер текста:

61 экипаж внедорожников, порядка трех тысяч зрителей, адреналин и вой моторов – такими были соревнования экстремалов в Яшкине. К слову, длились они до самой темноты!

Спустя пятилетний перерыв в Кузбассе вновь прошло одно из зрелищных состязаний. Состоялось оно в субботу, 17 августа. Именно в этот день вот уже в третий раз в Яшкино съехались любители экстрима на внедорожниках, чтобы посостязаться в джип-спринте-биатлоне. Открытое первенство «Зайчиха - 2019» проходило на одноименной трассе и было приурочено предстоящему 300-летию Кузбасса. Экипажи 61 внедорожника на пересеченной местности на скорость проходили в тех дисциплинах, которые распределялись по классу автомобилей - «Стандарт»; «Туризм»; «Экстрим». Помимо преодоления сложной трассы представители каждого экипажа стреляли из винтовки по мишеням.

Трасса "Зачиха" непростая для прохождения. ФОТО: Владимир Дураченко.

Трасса "Зачиха" непростая для прохождения. ФОТО: Владимир Дураченко.

К слову, название трассе - Зайчиха – дал одноименный ручей. Местность, где он протекает, богата оврагами и бродами, и преодолеть ее по силам только опытным экипажам! Но даже они с завидной регулярностью застревали, ломались, буксовали и даже сходили с дистанции. Впрочем, это не помешало ни джиперам, ни зрителям в полной мере насладиться зрелищем. В «Зайчихе 2019» принял участие 61 экипаж из Кемерова, Томска, Северска, Новосибирска, Бердска, Юрги, Тайги, Анжеро-Судженска, Ижморского и Яшкино.

Справка КП:

Первые соревнования по джип-спринту состоялись на Зайчихе в 2013 году. Тогда участие в них приняли 25 экипажей. Сегодня «Зайчиха» становится одним из центров событийного туризма в Кузбассе. Идейным вдохновителем проведения соревнований является начальник районного центра тестирования ГТО Юрий Хлебников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ
Из-за пожара на кузбасской шахте эвакуировали горняков
Салют в честь открытия первого кузбасского автобана прогремел в Новокузнецке
Туман помешал самолетам прилететь в Кузбасс
Лучшие собаководы Сибири соберутся в Прокопьевске на Международной выставке
+27 и гроза: кузбасские синоптики дали прогноз на воскресенье
«Им одиноко»: молодой кемеровчанин хочет помогать пенсионерам и инвалидам
Из-за неисправного холодильника две жительницы Кузбасса оказались в опасности
«Серьезный шаг в будущее»: Сергей Цивилев оценил кузбасскую автомагистраль
Все ради любви: 125 пар поженились в кузбасских колониях в этом году
Оставил машину и пропал: в Кемерове разыскивают Виталия Калачева
Молодой мужчина упал с пятого этажа в Новокузнецке
У пожилой кемеровчанки украли гараж вместе с вещами
Движение транспорта ограничат в Новокузнецке из-за открытия новой трассы
5000 свиней задохнулись в Новокузнецком районе
Женщина с бордовыми волосами пропала в Кузбассе
Три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе
10-летний мальчик упал с крыши недостроя в Новокузнецке
«Лужа - огонь!»: в Междуреченске после ливня затопило улицы
Ненастоящее золото: новокузнечанин купил горсть сувенирных монет за 91 тысячу рублей
Кузбассовец погиб от удара электротоком
Влюбленный кузбассовец ограбил одну женщину ради свидания с другой
Труп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носы