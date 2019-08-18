Экстремалы из сибирских городов сошлись в битве на внедорожниках в Кузбассе

61 экипаж внедорожников, порядка трех тысяч зрителей, адреналин и вой моторов – такими были соревнования экстремалов в Яшкине. К слову, длились они до самой темноты!

Спустя пятилетний перерыв в Кузбассе вновь прошло одно из зрелищных состязаний. Состоялось оно в субботу, 17 августа. Именно в этот день вот уже в третий раз в Яшкино съехались любители экстрима на внедорожниках, чтобы посостязаться в джип-спринте-биатлоне. Открытое первенство «Зайчиха - 2019» проходило на одноименной трассе и было приурочено предстоящему 300-летию Кузбасса. Экипажи 61 внедорожника на пересеченной местности на скорость проходили в тех дисциплинах, которые распределялись по классу автомобилей - «Стандарт»; «Туризм»; «Экстрим». Помимо преодоления сложной трассы представители каждого экипажа стреляли из винтовки по мишеням.

Трасса "Зачиха" непростая для прохождения. ФОТО: Владимир Дураченко.

К слову, название трассе - Зайчиха – дал одноименный ручей. Местность, где он протекает, богата оврагами и бродами, и преодолеть ее по силам только опытным экипажам! Но даже они с завидной регулярностью застревали, ломались, буксовали и даже сходили с дистанции. Впрочем, это не помешало ни джиперам, ни зрителям в полной мере насладиться зрелищем. В «Зайчихе 2019» принял участие 61 экипаж из Кемерова, Томска, Северска, Новосибирска, Бердска, Юрги, Тайги, Анжеро-Судженска, Ижморского и Яшкино.

Справка КП:

Первые соревнования по джип-спринту состоялись на Зайчихе в 2013 году. Тогда участие в них приняли 25 экипажей. Сегодня «Зайчиха» становится одним из центров событийного туризма в Кузбассе. Идейным вдохновителем проведения соревнований является начальник районного центра тестирования ГТО Юрий Хлебников.