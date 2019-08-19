2019-08-19T12:18:25+03:00
Общество

Танцующие самосвалы и летающие мотоциклы: на площадке разреза «Березовский» показали уникальное шоу

Техно-балет и выставка ретро-техники стали частью фестиваля «Дороги Кузбасса»
Екатерина РОМАНОВА
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Танцующие самосвалы и летающие мотоциклы: на площадке разреза «Березовский» показали уникальное шоу. ФОТО: Андрей Иванов.Танцующие самосвалы и летающие мотоциклы: на площадке разреза «Березовский» показали уникальное шоу. ФОТО: Андрей Иванов.
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Танцующие самосвалы и экскаваторы, взлетающие над гигантскими «БелАЗами» мотоциклы, выставка ретро-техники – все это стало частью фестиваля «Дороги Кузбасса». Одной из главных площадок празднования стал разрез «Березовский».

Танцующие самосвалы и летающие мотоциклы: на площадке разреза «Березовский» показали уникальное шоу.Видео: пресс-служба АКО.

Большой фестиваль «Дороги Кузбасса» проходил в регионе в минувшие выходные. Начался он с большого мотопробега из Кемерова в Новокузнецк. Колонна байкеров во главе с губернатором Кузбасса Сергеей Цивилевым и лидером всероссийского байкерского мотоклуба «Ночные волки» Александром «Хирургом» Залдастановым первой проехала по новому участку автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».

Ретро-автомобили восхитили гостей фестиваля. ФОТО: Андрей Иванов.

Ретро-автомобили восхитили гостей фестиваля. ФОТО: Андрей Иванов.

Как в «Берегись автомобиля»

Если в Ленинске-Кузнецком состоялась официальная часть открытия трассы, то на одной из остановок по пути в Новокузнецк байкеров – и не только – ждал настоящий сюрприз. Здесь, на площадке разреза «Березовский» гостям показали уникальный техно-балет «Угольный остров» и первое в России мотошоу с карьерной техникой.

Первое, что увидели гости на площадке АБК разреза – колонна ретроавтомобилей и мотоциклов. Знаковые машины советского автопрома вызвали массу эмоций у каждого. Например, Сергей Цивилев не только был впечатлен выставкой, но и сел за руль милицейского «Москвича» и даже прокатился на легендарном «Урале». К слову, милицейский мотоцикл живо напомнил многим фильм «Берегись автомобиля.»

тяжелая техника закружилась в легком танце. ФОТО: Андрей Иванов.

тяжелая техника закружилась в легком танце. ФОТО: Андрей Иванов.

«Угольный остров»

Танцевать могут не только люди, но и машины. В этом убедились гости фестиваля «Дороги Кузбасса». Первый в мире балет «Угольный остров» исполняла тяжелая горная техника. Женские экипажи на двух самосвалах Komatsu HD785 кружились в танце с мужчикми на экскаваторе Komatsu PC800, погрузчиках Liebherr-580 и двух гигантах БелАЗах-75306 и Komatsu 830E. Уточненный танец, в котором рассказывается о трудовых буднях горняков, исполняли семь карьерных колоссов. Их общий вес – 595 тонн! Но, как оказалось, это не мешает огромным машинам быть точными, изящными и виртуазными «танцорами».

Гости фестиваля с замиранием сердца смотрели, как танцует карьерная техника и летают мотоциклы. ФОТО: Андрей Иванов.

Гости фестиваля с замиранием сердца смотрели, как танцует карьерная техника и летают мотоциклы. ФОТО: Андрей Иванов.

А как только представление закончилось, техника выстроилась в замысловатую фигуру. И после этого началось следующее шоу. Впервые в России мотофристайлеры прыгали не через автобусы и ямы, а через карьерные самосвалы. При этом по пути им пришлось проезжать по галерее из ковшей экскаваторов и погрузчиков.

Настоящие летающие мотоциклы! ФОТО: Андрей Иванов.

Настоящие летающие мотоциклы! ФОТО: Андрей Иванов.

«Достойный пример для других!»

Гости праздника остались под большим впечатлением от увиденного. Еще бы! Ведь не каждый день огромная карьерная техника кружится в танце, а мотоциклисты пролетают над многотонными самосвалами и экскаваторами, словно птицы.

- Очень рад, что мне довелось это увидеть, – поделился впечатлениями знаменитый «Хирург», лидер Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. – Это невероятный сюрприз. Когда мы ехали сюда нас не предупреждали о том, что здесь состоится такое шоу. Это незабываемы впечатления на всю жизнь. Горняки разреза «Березовский» - суперпрофессионалы. Теперь я всерьез думаю, что было бы очень здорово нашим ребятам сделать с ними и этой отличной техникой совместное уникальное шоу.

Кружатся в легком вальсе. ФОТО: Андрей Иванов.

Кружатся в легком вальсе. ФОТО: Андрей Иванов.

Выразил свое восхищение шоу и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. После выступления мотофристайлеров все гости прошли в актовый зал разреза «Березовский». Там губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что уже сделано в регионе для обеспечения наилучших транспортных условий в области и что еще предстоит сделать.

Масштабное техно-шоу состоялось на площадке АБК разреза "Березовский". ФОТО: Андрей Иванов.

Масштабное техно-шоу состоялось на площадке АБК разреза "Березовский". ФОТО: Андрей Иванов.

- Говорю большое спасибо компании «Стройсервис» и разрезу «Березовский» за высочайший уровень организации сегодняшнего мероприятия, - резюмировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. – Большое впечатление оставил техно-балет, когда наши кузбасские женщины-водители на многотонных самосвалах буквально кружили в вальсе своих партнеров-мужчин на экскаваторах и погрузчиках. «Стройсервис» в очередной раз показал высочайший уровень профессионализма, достойный пример для других!

Вверх! ФОТО: Андрей Иванов.

Вверх! ФОТО: Андрей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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