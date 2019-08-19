2019-08-19T17:42:53+03:00
Общество

Кузбассовцев ждет дождливая и прохладная неделя

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцев ждет дождливая и прохладная неделяКузбассовцев ждет дождливая и прохладная неделяФото: Екатерина РОМАНОВА
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Лето постепенно идет к закату, и все отчетливее в природе чувствуется приближение осени. Вот и наступившая неделя будет дождливой, а северо-западный ветер лишь добавит прохлады.

В течение всей недели температура воздуха будет держаться в пределах +16… +21 градуса, а вот ночные температуры будут варьироваться. Во вторник, 20 августа в Кузбассе местами пройдут небольшие дожди и грозы. При грозах ожидаются умеренные дожди. А вот в горах днем пройдут сильные дожди. Утром и ночью местами туман. Ночью температура воздуха опустится до +5… +10 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, при порывах - до 14 метров в секунду.

В среду, 21 августа, также ожидаются небольшие, а при грозах - умеренные дожди. Северо-западный ветер по-прежнему будет порывистым. Ночь будет немного холоднее предыдущей.

В четверг сохранятся порывистый ветер, дожди - от небольших до умеренных. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +6… +11 градусов.

В пятницу порывы ветра вновь усилятся до 14 метров в секунду. Местами сохранятся небольшие дожди. Дневная и ночная температуры останутся в прежних пределах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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