2019-08-19T17:56:57+03:00
Общество

Друг дороже денег: новокузнечанка просит вернуть пропавшего кота за вознаграждение

Ради кота с характером женщина готова расстаться с кругленькой суммой
Екатерина РОМАНОВА
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Друг дороже денег: новокузнечанка просит вернуть пропавшего кота за вознаграждение. ФОТО: Светлана Волкова.Друг дороже денег: новокузнечанка просит вернуть пропавшего кота за вознаграждение. ФОТО: Светлана Волкова.
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15 тысяч рублей - столько готова новокузнечанка заплатить тому, кто найдет ее питомца. Кот пропал на даче, но женщина все равно надеется, что он отыщется.

- 22 июня мы приехали на дачу в Курегеше. Кота, разумеется, взяли с собой. Он был в шлейке, но, оказавшись на природе, тут же решил залезть под дом. Вырвался из шлейки и залез под дом. Несколько дней сидел там, отказывался выходить, мяукал. А потом выбрался и куда-то ушел, - рассказала Светлана Волкова, хозяйка кота.

Кот - нечистокровный бенгалец. ФОТО: Светлана Волкова.

Кот - нечистокровный бенгалец. ФОТО: Светлана Волкова.

Питомца искали всей семьей, но кот пропал. Однако девушка не теряет надежды разыскать его. К слову, кот - не бенгальский, не чистокровный британец, а помесь британца и сибирской кошки. А еще - он мужчина с характером, и если его обижают, может и лужу оставить.

- Будет очень жалко, если его выбросите... Верните нам нашего котика, мы любим его и очень ждем, - просит Светлана. - На вознаграждение вы сможете купить себе даже породистого бенгальского котенка, маленького леопардика!

Девушка предлагает вознаграждение - 15 тысяч рублей. Но пока найти кота не удается. Пользователи соцсетей поддержали Светлану в желании разыскать любимца, однако призывают к осторожности, особенно при передаче денег.

Ради кота с характером женщина готова расстаться с кругленькой суммой. ФОТО: Светлана Волкова.

Ради кота с характером женщина готова расстаться с кругленькой суммой. ФОТО: Светлана Волкова.

Если вы нашли нечистокровного бенгальца, сообщите об этом Светлане Волковой. Сделать это можно по телефону: 8-983-225-6260.

ИСТОЧНИК KP.RU

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