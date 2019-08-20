В Калтанском городском округе отремонтируют старые школы

В Калтанском городском округе отремонтируют школьные здания, находящиеся в аварийном состоянии. Проекты обновленных образовательных учреждений появятся до конца года. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с местными жителями.

Так, в поселке Малиновка еще в 2007 году был закрыт один из корпусов школы № 30. Сейчас школьники учатся в одном здании. Однако в последнее время количество обучающихся увеличилось, кабинетов не хватает.

Сергей Цивилев поручил разработку проекта главе поселка Игорю Голдинову. Он будет курировать работу по планированию ремонта. После определят источник финансирования и приступят к восстановлению здания.

Вместе с тем подвергнут капитальному ремонту и школу № 1 в Калтане. Здание построено в 1951 году и не отвечает современным требованиям. Проект по реконструкции этого учреждения уже находится в разработке.

- Важно, чтобы в проекте были отражены все те решения, которые сейчас мы предъявляем к любым образовательным учреждениям Кузбасса: новые пищеблоки, встроенные или оснащенные теплым переходом спортивные залы, современные лаборатории, своя библиотека, интернет, система контроля доступа на территорию школы, система пожарной безопасности, - заключил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.