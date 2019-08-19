2019-08-20T13:53:20+03:00
Общество

Кемеровчане споют караоке вместе с хором Турецкого

Масштабная акция «Праздник песни» впервые пройдет в областном центре
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчане споют караоке вместе с хором ТурецкогоКемеровчане споют караоке вместе с хором ТурецкогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впервые в Кемерове пройдет масштабная караоке-акция «Праздник песни». Главными ее исполнителями станут знаменитые артисты хора Турецкого, однако присоединиться к ним смогут все желающие.

Известные и любимые несколькими поколениями песни артисты хора Турецкого исполнят на Площади Советов. Именно здесь будет проходить уникальная акция «Праздник песни». Впрочем, этот праздник чем-то напоминает караоке: лучшие голоса страны не только исполняют разные композиции, но и готовы предоставить микрофон всем желающим! С хором могут спеть все – от шахтера до губернатора!

Стартовал этот уникальный проект четыре года назад, и с тех пор концерты в формате народного караоке прошли в 35-ти городах России и 15-ти городах Казахстана. А количество участников превысило 4,5 миллиона человек. При этом в Красноярске праздник проходил уже трижды, а рекордсменом по численности стал Ростов-на-Дону: на народное караоке здесь собралось 106 тысяч человек! сможет ли Кемерово побить этот рекорд, узнаем 27 августа в 20:00. Концерт состоится при любой погоде на Площади Советов.

Справка КП:

Хор Турецкого собрал лучшие голоса – от самого низкого в природе баса-профундо до самого высокого в мире мужского сопрано. Невероятная энергетика и уникальная манера исполнения, высокое музыкальное искусство и идеально подобранный репертуар давно сделали этот хор одним из любимейших в России и за рубежом. Артисты поют более чем на 10 языках, а в их репертуар входят самые разные композиции: от классических оперный арий, фрагментов из мюзиклов и народных песен до произведений зарубежной и отечественной эстрады, духовной музыки всех конфессий и гимнов любой страны на любом языке мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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