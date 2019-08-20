На кузбасском разрезе частично приостановили деятельность по ведению горных работ

В Прокопьевском районе судебные приставы частично приостановили деятельность по ведению горных работ на разрезе «Камышанский». Причиной стало ведение работ с нарушением проектной документации.

Ранее проверку на предприятии провел представитель Сибирского управления Ростехнадзора.

- При ведении горных работ по добыче пласта в профильных линиях на горизонте не соблюдалась высота уступа и ширина предохранительной бермы. При ведении горных работ по вскрытию пласта экскаватором в районе профильных линий не соблюдались проектные параметры ширины рабочей площадки. Опасная зона в забое не обозначена предупредительными знаками, ограждениями, предохранительными валами, - сообщили в УФССП Кузбасса.

Суд признал разрез «Камышанский» виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов») и назначил наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ по вскрытию и добыче пласта в профильных линиях на горизонте и ведению горных работ по вскрытию пласта в забое экскаватора в профильных линиях сроком на 90 суток.