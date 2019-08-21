Кузбассовцы отметят День российского флага. Праздничные мероприятия в городах и районах пройдут 22 августа.

В этом году российскому триколору исполняется 350 лет, а сам праздник в его честь учрежден в 1994 году. Во всех городах и районах области пройдут мероприятия, посвященные торжественной дате.

В учреждениях культуры и кино запланирован кинолекторий «Государственные символы России», показ научно-популярного фильма «Флаг России», анимационный познавательный альманах «Гора самоцветов» и др. Отдел истории Кемеровского областного краеведческого музея в 10.00 часов приглашает на музейный квиз «Моя Россия». А Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова в 12:00 организует уличную патриотическую акцию «День Государственного флага России». Ее участники смогут принять участие в викторине «Что такое российский триколор?» и получат памятки о главном символе страны. В самой библиотеке откроется книжная выставка «О Родине, о доблести, о флаге...».

В 17.00 в Кемеровской областной детско-юношеской библиотеке проведет открытая лекция на траве «К истории: 350 лет российскому флагу», а в 18.00 - показ художественного фильма «В начале славных дней». Кузбасский центр искусств организует для детей-сирот творческую встречу с членами Кемеровского областного отделения «Союз писателей России».

В Новокузнецке Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих организует в детском саду № 229 программу «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед».

23 августа в Крапивинском районе в 15.00 пройдет творческий велопробег, в Прокопьевске состоится концерт творческих коллективов города «Под трехцветным триколором», а в Мариинске 23 и 24 августа в музее «Береста Сибири» проведут день открытых дверей и интеллектуально-познавательную программу «Овеянный славой российский флаг».