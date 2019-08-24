2019-08-24T08:05:07+03:00
Общество

Где в Кузбассе будет салют на День шахтера 2019

Праздничные фейерверки раскрасят небо в разных городах Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Кузбассе будет салют на День шахтера 2019Где в Кузбассе будет салют на День шахтера 2019Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Столицей празднования Дня шахтера в 2019 году стал Гурьевск, однако праздничные мероприятия проходят во всех кузбасских городах. В эти дни кузбассовцев будут радовать не только концертные программы, но и фейерверки.

В столице областного Дня шахтера, Гурьевске, 24 августа в 19:00 начнется праздничный концерт с участием лучших коллективов Гурьевского района. А в 21:00 на сцену площади Юбилейной выйдет ВИА «Самоцветы». Праздничный салют начнется в 22:00.

В этот же день сразу после праздничной концертной программы, дискотеки и бесплатных киносеансов салют раскрасит небо яркими огнями и над Полысаево. Начнется он в 22:00.

Кемеровчан ждет насыщенная праздничная программа, которая будет проходить в течение двух дней. Салют намечен на один из них – на 24 августа. Начнется он в 22:00 на Университетском мосту.

Порадуют российские звезды и жителей Прокопьевска. Здесь 24 августа выступят певица Слава и Александр Маршал,а в 23:00 начнется салют.

В Киселевске 24 августа в 17:00 на площади ТЦ «Калина» начнется праздничный концерт, в котором примут участие Дмитрий Маликов и Анна Седакова. в завершении всех праздничных мероприятий в 22:30 состоится салют.

В Осинниках праздничный концерт с участием новокузнецкой группы «Радио-Эфир» начнется а 21:30. Салют намечен на 23:00.

В Ленинске-Кузнецком праздничные залпы прогремят 25 августа в 22:30 на площади торжеств имени Мазикина. Перед этим перед горожанами выступят группы из Новосибирска - «Красный берег» и ударно-скрипичное шоу «Ultra».

Еще один праздничный салют расцветит небо над Белово 25 августа. Начнется он сразу после праздничного концерта, на котором выступит ВИА «Самоцветы».

В Междуреченске в 19:00 начнется праздничный концерт с участием кузбасских исполнителей. В 21:00 на сцену выйдет Олег Газманов. Он поздравит горожан с Днем шахтера, а в 21:50, когда завершится концерт, прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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