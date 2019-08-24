С Днем шахтера кузбассовцев поздравил Президент Владимир Путин

Президент Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев поздравили кузбассовцев с Днем шахтера.

Поздравляя кузбассовцев с праздников, Владимир Путин подчеркнул важность шахтерского труда. Президент отметил, что, что сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение, а горняцкий труд пользуется уважением.

«Мы знаем, как проявили себя шахтеры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины. Наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций подтверждают многочисленные шахтерские династии, которыми все мы гордимся», - отметил Путин.

Теплые слова поздравлений направил кузбассовцам Председатель Правительства Дмитрий Медведев. В своей телеграмме он отметил, что благодаря угольщикам в домах кузбассовцев тепло и светло, угольная промышленность способствует росту экономики.

«Поддержка этой стратегически важной отрасти, привлечение значительных инвестиций, внедрение современных технологий при разработке новый месторождений - важнейшие задачи, которые государство решает совместно с бизнесом. И, конечно, в числе наших приоритетов – социальные гарантии шахтерам, создание достойных условий для их жизни и труда.

Ваша профессия стала образцом надежности, силы духа, преданности своему делу, которое требует выдержки и самоотдачи, готовности прийти на помощь в трудную минуту. Эти качества в полной мере присущи как ветеранам отрасли, так и молодому поколению шахтеров», - говорится в телеграмме.

Поздравления с Днем шахтера также поступили от руководителей федеральных и областных ведомств, представителей Правительства РФ, Посольств РФ в странах ближнего зарубежья, Парламента РФ, руководителей крупных предприятий, общественных организаций.