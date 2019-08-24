Первоклассник и его портфель: сколько стоит собрать ребенка в школу в Кузбассе

Каждый год тысячи ребятишек отправляются в первый класс. А перед этим у их родителей начинается настоящая предшкольная гонка. Ведь нужно не только записать ребенка в школу, но и купить все-все-все по огромному списку. Во сколько же сегодня обходятся сборы в первый класс среднестатистической кузбасской семье?

Готовим букеты к первому сентября!Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Форма – единая для всех

- Мы идем в школу по прописке: подали документы, получили список на канцелярию. Учебники нам выдают бесплатно в школьной библиотеки, а рабочие тетради пришлось покупать. Те, кто покупал в магазине, заплатили порядка 3000, мы заказывали у издателя – за 2000 весь комплект, - рассказывает Оксана Пешнина, кемеровчанка.

Юбочки, сарафаны, брючки – все в одном стиле, отшивается в одном из городских ателье. Оксана заказала сарафан и жилетку – в общей сложности на 2500 тысячи. В магазине купили четыре блузки, юбочку, обувь, для физкультуры… А вот школьную форму нужно заказывать.

- Мне нравится, что в форме ходят не только ученики, но и учителя, - улыбается Оксана. – Это красиво, стильно, помогает ребенку самоорганизоваться.

Оксана рассказала, что при выборе рюкзака ориентировалась на отзывы знакомых, а также покупателей интернет-магазинов. В конце концов, в интернете и купила рюкзак за 4000 рублей.

- По моему мнению, это средняя ценовая категория. Можно было купить и дешевле, но мне важно, чтобы вещь была надежная, красивая, подходящая ребенку, - уверена Оксана.

ИТОГО: 15 000 рублей

Форма, рюкзак, новенькие учебники, красивые ручки и закладки - все эти атрибуты обязательно настроят ребенка на хорошую учебу!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Не выйти за рамки бюджета

- В этом году идет в первый класс моя старшая дочка. Бюджет ограниченный: второй декрет закончился меньше года назад, работу сразу найти не удалось. При этом платим ипотеку. Так что старались лишнего не брать, - признается Ольга Медянникова.

Дочка у Ольги активная, так что решено было взять пару блузок про запас. Семь блузочек обошлись в 2700 рублей: покупала в течение всего лета на распродажах. Сарафан и две юбочки – 2200 рублей. Ольга по секрету сказала, что знает хороший магазин, где качественные вещи на детей стоят вполне приемлемо. Самой дорогой оказалась обувь: туфельки для школы (сменная обувь) – 1600, кроссовки для физкультуры – еще 500 рублей. Плюс – бриджи и футболки для спорта.

- В школе нам еще в мае раздали список канцелярии, сдали по 2600 рублей на рабочие тетради. Обычные, в клетку и линейку, покупаем на весь класс, - продолжает Ольга. – Вся канцелярия обошлась мне в 2500 рублей. И еще рюкзак за 1600.

Все учебники дочери Ольги дадут в школьной библиотеке, так что на них не было потрачено ни копеечки. Но была и еще одна статья расходов, которая Ольгу возмутила.

- В мае нам сказали, что нужно сдать на ремонт. Простите, но мой ребенок ни дня еще в школе не отучился! Добавили, что это – добровольный взнос, 3,5 тысячи рублей. Для нашей семьи, где есть еще одна дочка, это сумма большая, - возмущена Ольга Медянникова. – Представители родительского комитета несколько раз за лето звонили. Я сказала, что сдавать деньги не буду!

ИТОГО: 15 800 рублей

Школьную форму можно купить сразу в двух-трех комплектах, а можно постепенно докупать в течение осени.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Скупой платит дважды

У жительницы Новоильинского района Новокузнецка Елены Сопельник в этом году в школу идут сразу двое ребятишек – младшие дочка и сынок. Вообще же в семье шестеро детей – три сына и три дочки. Сыновья ей родные по крови, а дочки – приемные. Но все – одинаково родные и любимые. Пока знакомство семьи со школой ограничилось записью и собранием.

- Все учебники нам дадут, а вот на рабочие тетради будем сдавать только в сентябре, - отмечает Елена.

Так как первоклассников в семье двое, то и расходы автоматически умножаются надвое. Причем при приобретении вещей необходимо учитывать бешеный темперамент сына и спокойную рассудительность дочки.

- По своему опыту знаю: скупой платит дважды! Дешевые вещи быстро растягиваются, идут катышками, теряют вид. Так что мы решили особо не экономить, но и не шиковать. Зашли с дочкой в магазин посмотреть блузочку. Примерили пять, выбрать не смогли – купили все. Зашли в соседний магазин – и там обе влюбились в еще одну, - смеется Елена.

Сразу двое детей Елены - дочка и сыночек - идут в первый класс. ФОТО: Елена Сопельник

С рубашками для сына вышла та же история и в тех же масштабах. На двоих в блузки и рубашки вложили 8000 рублей. Рюкзак для дочки – хороший, крепкий, красивый, с правильной спинкой - обошелся в 2900. Елена рассчитывает, что его хватит хотя бы на два года. Для сына взяли модель попроще: к весне рюкзак любой стоимости все равно выйдет из строя.

Для сына Елена Сопельник выбрала школьный костюм-тройку. Признается, что парни в пиджаках выглядят солидно и ведут себя подобающе. Для дочки – сарафан, две юбочки, жилетку. В общей сложности - 7500. Обувь решили оставить на последний момент: детские ножки могут вырасти буквально за месяц! За сменную, уличную и спортивную заплатили 5000 рублей – с учетом всевозможных скидок, бонусов и прочего.

- На канцелярии сэкономить не удалось. Мы ее покупали в одном из бюджетных магазинов города, но взяли с собой детей. Они то закладочки за 50 рублей возьмут, то линеечки за 20, то блокнотики какие-то... сумки для сменки, папки для тетрадей… По отдельности все стоило недорого, но чек на кассе оказался в 5000 рублей! – рассказывает Елена. – Сначала расстроилась: без части этого можно было бы и обойтись! Но потом вспомнила себя, старших детей… Все-таки из этих ярких мелочей и складывается наша жизнь!

ИТОГО: 32 000 рублей (включая рабочие тетради – по среднему ценнику)

Школьный портфель не только тяжелый, но и дорогой. Но можно сэкономить на распродажах и в сетевых магазинах.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Послесловие:

- Лично нашей семье от соцзащиты никаких дополнительных предложений помощи к школе не поступало. Но у нас и нет острой необходимости обращаться за помощью. «Бюджет к первому классу» складывался из пособия, которое получаю на дочь, семейного бюджета и материальной помощи от профсоюза предприятия, где работает супруг – по 3000 на ребенка. Это хорошее подспорье! – улыбается Елена Сопельник.

Впрочем, был еще один подарок, который получили не только дети нашей героини, но и все первоклассники окрестных домов. Управляющая компания по собственной инициативе устроила праздник и вручила каждому вчерашнему дошколенку набор канцелярии

Пока первоклассники с нетерпением ждут Первое сентября, родители подсчитывают, во сколько им обошлись сборы в школу.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Все по ходу учебы

Мой собственный сын, коренной новокузнечанин, также идет в первый класс. Так как это второй ребенок, опыт соборов уже есть. Для суперактивного мальчика выбрала рюкзачок покрепче, предварительно опросив родителей второ- и третьеклассников. Стоит недешево: 4070 рублей, но есть надежда, что относит хотя бы год, а может, и все два. Порядка 500-700 рублей сэкономила благодаря покупке через интернет

С одеждой пока не тороплюсь: брючки за «смешные деньги» не подходят: в них мой мальчик до школы-то не дойдет, не то чтобы месяц относить! Ассортимент рубашек на «тощеньких» довольно скуден, так что ограничиваюсь белой с коротким рукавом, голубой с коротким рукавом и нежно-зеленой с длинным рукавом. Еще – жилетка из «рекомендованного» школой магазина – дорогая, за 900, но у нее больше шансов дожить хотя бы до Нового года, чем у той, которая за 400. Плюс – ремень. Канцелярия – 1200, очень помогли распродажи в сетевых магазинах. Спортивная форма – трико, футболка и кроссовки – еще 970 рублей. Остальное планирую купить в сентябре на школьных распродажах. Или даже позже.

Сэкономить удалось на рабочих тетрадях. В нашей школе их предложили покупать самостоятельно, по списку. Вместе с родителями из детсадовской группы (кто-то будет в нашем классе, кто-то – в параллельных в той же школе) составили списки и приобрели в одном из книжных магазинов со скидкой в 25 процентов. Разница - почти в 700 рублей! Учебники все до единого нам выдадут в школе. К слову, для старшей дочери комплект учебников для 1 класса несколько лет назад мы покупали сами…

ИТОГО: 13 200 рублей

Все учебники в школах выдают бесплатно, но затраты на рабочие тетради составляют от 1100 до 3100 рублей!Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Таштаголе нет распродаж

Младшая дочка Ирины Татаринцевой из Таштагола в этом году идет в первый класс. Рюкзак ей подарила уже взрослая старшая сестра. А вот все остальное приданное – на плечах мамы и папы. Кардиган, брюки, юбка, сарафан, три блузки, жилет, кеды, кроссовки, спортивный костюм, колготочки-носочки, – все это обошлось в 15 тысяч рублей. Акцент делали на качестве вещей, а это – недешево. Плюс – канцелярия, но это еще только предстоит купить.

- У нас не бывает таких распродаж в магазинах, как в том же Новокузнецке. А ехать в другой город со своей егозой я не рискну. Опять же – надо точно знать, что есть распродажа, есть наш размер – иначе никакой экономии не получится, - расстроено говорит Ирина. – Так что особо сэкономить не получается.

Пришлось вложиться и в приобретение рабочих тетрадей – 1 500 рублей. Еще одна статья расходов – благотворительный взнос в 2500 рублей.

- Конечно, эти деньги не лишние, но, что уж поделаешь, - вздыхает Ирина.

ИТОГО: 19 000 рублей (без учета канцелярии).

Школьный портфель не только тяжелый, но и дорогой. Но можно сэкономить на распродажах и в сетевых магазинах.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Статусная школа

Сын Антонины Ереминой – первоклассник в одной из статусных новокузнецких школ. Причем «попали» они в нее по прописке и пройдя прогимназию, где обучение стоило 4500 ежемесячно в течение учебного года. Здесь все строго: деловой стиль, цветовая гамма. Четыре рубашки, жилетка, брюки, галстук – все выбиралось с любовью и с учетом желания ребенка. После зачисления родители сдали по 6000 рублей в качестве благотворительного взноса. Еще 3100 – за рабочие тетради. А полный комплект учебников ребятишки получат в школе. Выбирая портфель, мама обращала внимание на красоту и функциональность.

- Я смотрела, чтобы спинка была ортопедическая, вес небольшой. Показала ребенку несколько, он выбрал с любимым киноперсонажем, - признается Антонина.

Итого: 25000 (включая ремонт и рабочие тетради).

Недешев и тяжел нынче портфель первоклассника!Фото: Екатерина РОМАНОВА

В среднем кузбассовцы тратят на сборы ребенка в школу около 15 тысяч рублей. Большинство родителей уверено: можно было и сэкономить, если, например, купить не кожаные туфельки за 3000, а тканевые балетки за 300. При этом каждый отмечает: своему ребенку желаю лучшего, а потому и покупаю только хорошее. При расчете мы не брали во внимание сезонную одежду и обувь. А ведь большинство будущих первоклассников за лето успевает серьезно подрасти, и родителям нужно не только собрать ребенка в школу, но и обносить гардероб.

За учебники ни один из наших респондентов (а их было около двух десятков!) не платил, а стоимость комплекта рабочих тетрадей колеблется от 1100 до 3100. При этом дополнительно у детей будут еще обычные тетради.

Добровольные взносы, как оказалась, просят далеко не во всех школах. Но даже там, где предлагают «скинуться на ремонт» все это делается официально, с чеками и на добровольной основе. За что и сколько платить, поступая в школу, решать только родителям.