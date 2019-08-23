Больше 7500 домов Новокузнецка останутся без холодной воды

На целые сутки новокузнечане останутся без холодного водоснабжения. Отключение воды необходимо для того, чтобы провести плановый ремонт на трубопроводе.

Плановое отключение холодного водоснабжения намечено на четыре часа утра 27 августа. Завершить работы коммунальщики намерены в 24.00 этого же дня. За это время они намерены провести профилактические работы на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров, который проходит у Кузнецкого моста, в районе дома №4 по улице Запорожской.

Отключения коснутся 1397 многоквартирных домов, больше шести тысяч домов частного сектора и 191 социального объекта Центрального, Куйбышевского и Кузнецкого районов.

Полное отключение:

- ул. 1-го Мая 2, 4, 6-9(в.к), 10а, 11, 13;

- пер. 1-й Андреевский;

- пер. 1-й Элеваторный;

- ул. 2-ая Литейная;

- пер. 2-й Андреевский;

- пер. 2-й Элеваторный;

- ул. 375 км 1-5, 12-34(чет, в.к), 36а, 36а/1, 40, 67;

- пер. 40 лет Октября;

- ул. 40 лет Октября 1-86(в.к), 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 92-101, 102/1, 102/2, 103-107, 108/1, 108/2, 109-122(в.к), 124-138(чет, в.к);

- ул. 9-го Января 1-23(в.к);

- пер. Абажурный;

- ул. Абаканская 1-26(в.к), 27-30, 31-91(в.к), 93-97(нечет), 98, 101, 105(в.к), 106-122(в.к);

- пр-д Авроры;

- ул. Айвазовского;

- ул. Акмолинская;

- пер. Алапаевский;

- ул. Алмазная;

- пер. Амбулаторный;

- ул. Амурская;

- пер. Арктический;

- ул. Армавирская;

- пер. Ашхабадский;

- ул. Багратиона 3, 5, 6-40(в.к) ;

- ул. Батумская; ул. Беловежская;

- ул. Бердская; пр-д Берензасский;

- пер. Биробиджанский;

- ул. Благовещенская 1-133(в.к), 135-164(в.к) ;

- ул. Богдана Хмельницкого 1-49(в.к), 52-56, 60-94;

- пер. Бочатский; ул. Брянская 1-26, 31, 32а, 35-40(в.к) ;

- ул. Варшавская 1, 3, 4-16(в.к), 17/1, 17/2, 18-97(в.к), 101-109(в.к), 113, 117-125(в.к), 127/2, 129(в.к) ;

- ул. Верхне-Восточная 13-48(в.к) ;

- ул. Верхне-Редаково 2, 4, 5-102(в.к), 103, 104, 105(в.к), 107, 108/2, 109-183;

- ул. Веры Соломиной 6-14(чет, в.к), 20-28, 30-41;

- ул. Вечерняя 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 26-30, 36/1, 36/2, 40-48;

- ул. Витебская 2-46(в.к), 47, 48;

- ул. Владивосточная;

- ул. Водная 33;

- ул. Водопадная;

- ул. Вокзальная 1а, 1а,б, 2-36(в.к), 38-43, 48-67(в.к) ;

- ул. Волгодонская;

- ул. Волжская; ул. Волховская 72, 74, 109-129;

- ул. Воркутинская;

- ул. Всесторонняя 6-21(в.к), 24, 27-46;

- ул. Высотная;

- ул. Герасименко 5-25(в.к), 26, 27-40(в.к), 42, 50;

- ул. Горбуновская;

- ул. Горная 1-70(в.к), 71а, 72-75(в.к), 77-165(в.к) ;

-; ул. Граневая;

- пр-д Граневой;

- ул. Грибоедова;

- ул. Грунтовая 4-33(в.к), 36, 39-42, 46-52, 60, 62;

- пр-д Грунтовый 3-39(в.к), 41-59;

- ул. Гужевая 2-24(в.к), 26а, 27-38(в.к), 39/1, 39/2, 40-49(в.к), 56, 66, 69, 72-104(в.к);

- ул. Джамбульская 1-37;

- ул. Дизельная;

- ул. Димитрова 24, 31-35(нечет, в.к);

- ул. Довженко;

- ул. Донецкая;

- ул. Достоевского 1, 2(в.к), 3а;

- ул. Дунайская;

- пр-д Есенина 24;

- ул. Железноводская;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Жуковского 5-40(в.к), 42-108(в.к);

- ул. Зои Космодемьянской;

- пер. Иногородний;

- ул. Кадровая;

- ул. Казанская 8а;

- ул. Каирская;

- ул. Калинина;

- ул. Калиновская;

- ул. Калужская 1-16(в.к), 18-23, 26-32, 34, 36а;

- ул. Каракульская;

- пр-д Карбышева;

- ул. Карла Либкнехта;

- ул. Карла Маркса 1-6(в.к), 7а, 8-12(в.к), 14-18, 20(в.к), 22;

- ул. Касательная;

- ул. Каширская;

- ул. Кирзаводская 1, 4, 4/1, 4/1,2, 4/10, 4/4, 4/8, 4/8a, 4а, 6;

- ул. Киселевская;

- пер. Киселевский;

- ул. Клары Цеткин;

- ул. Клюквенная;

- ул. Ключевая;

- пер. Кондомский;

- ул. Конева;

- пер. Копровый;

- ул. Крамаюрская 2-7(в.к), 8а, 9-35(в.к), 36-50;

- ул. Красилова 1-101(в.к), 103-114(в.к), 118/1, 118/2, 118/3, 120, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123-143(в.к);

- ул. Кронштадтская 1-16, 20-41(в.к), 51(в.к);

- ул. Кубинская;

- ул. Кузедеевская;

- пер. Куприна;

- пер. Курортный; пр-д Латугина 9-29(в.к);

- ул. Лебединская;

- ул. Ленина 2-36(в.к);

- пр-д Ленский;

- ул. Лермонтова 1-55(в.к), 61, 63;

- ул. Ливинская;

- ул. Линейная 1(в.к), 2, 3а, 4а;

- ул. Липовая 9, 11, 14, 16;

- ул. Литейная 2-40(в.к), 41/1, 41/2, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47-49(в.к), 52(в.к), 53/1, 53/2, 54, 55(в.к), 57/1, 57/2, 58-78(в.к), 82-86, 88/1, 88/2, 90-106, 108(в.к);

- пр-д Лобачевского;

- ул. Локомотивная;

- пер. Ломоносова;

- ул. Ломоносова 1-6(в.к), 7, 8, 9-26(в.к), 28-73(в.к);

- ул. Луговая;

- ул. Луначарского 2-14(в.к);

- ул. Майкопская 1(в.к), 2а, 2б, 3-20;

- ул. Макаренко;

- ул. Макеевская 6-20(в.к);

- ул. Малайская;

- ул. Мамонтова 1-5(нечет, в.к), 6-23;

- ул. Маяковского 1-9, 10-47(в.к), 49-55(нечет), 56-64, 66-81, 83-120, 122-150(чет), 156-162;

- ул. Медицинская 1(в.к), 2, 4-8, 10-15, 16а, 18-56(в.к);

- пер. Мексиканский;

- пер. Мелькомбинатовский;

- пр-д Механический;

- ул. Мирная;

- ул. Москворецкая;

- ул. Мраморная;

- ул. Н.Островского;

- ул. Набережная 9/1, 9/2;

- ул. Народная 1(в.к), 3, 5, 7-25(в.к), 27а, 29а;

- ул. Нахимова;

- ул. Нижне-Пролетарская;

- ул. Никитинская;

- пер. Никитинский;

- ул. Николаевская

- ул. Обнорского 2-22(чет, в.к);

- ул. Образцовая;

- ул. Обская;

- ул. Овражная;

- ул. Орехово-Зуевская;

- ул. Отдельная;

- ул. Переездная;

- ул. Плунжерная;

- ул. Погодина;

- ул. Подкаменная 4а, 6а, 8;

- ул. Полосухина 2-4;

- ул. Полоцкая;

- ул. Поссоветская;

- ул. Придорожная;

- ул. Прокатная 1-39(в.к);

- ул. Пролетарская 4-119(в.к), 120-141, 142-221(в.к);

- ул. Промышленная 1-31(в.к), 34, 38(в.к);

- ул. Псковская 1-43(нечет);

- ул. Пунктирная;

- пр-д Равенства 1-5;

- ул. Разрезная

- ул. Ранетная;

- пр-д Редаковский;

- ул. Рельсовая;

- пер. Рельсовый;

- ул. Розы Люксембург;

- ул. Самарская 2, 5-90(в.к);

- ул. Семашко;

- ул. Серпуховская 1-47(в.к), 51-57;

- ул. Снежная;

- пер. Совокупный;

- ул. Сосновская 1-80(в.к), 82-100, 102-130(в.к);

- ул. Ставропольская 2-18(чет), 22-34;

- ул. Сталеваров;

- ул. Стальского;

- ул. Станиславского;

- ул. Стволовая 9;

- ул. Суданская;

- ул. Сурикова;

- ул. Таежная;

- ул. Таймырская;

- ул. Тимирязева;

- пер. Тихий;

- ул. Тобольская 1-17, 20-108;

- ул. Топкинская;

- ул. Точилино 1-38(в.к), 39а, 39б, 39в, 40-71(в.к), 73-79(в.к);

- пер. Трестовский 1-4, 10, 12;

- ул. Трудовая 23-28, 30-32, 37-40, 44-52, 55, 56, 62-79, 82-91, 96-108, 108/1, 108/2, 112;

- пер. Трудовой;

- ул. Туристская 3-43(в.к), 45;

- ул. Туркменская 2-48(чет, в.к), 52, 56, 58;

- ул. Тушинская 1, 2, 6, 69(в.к), 70;

- пер. Тушинский 3, 10; - ул. Урицкого;

- пр-д Урюпинский;

- ул. Учительская;

- пр-д Целинный;

- ул. Цимлянская;

- пер. Чайковского;

- ул. Чапаева;

- ул. Челюскина 1(в.к), 3, 4-7, 9-15(нечет), 16, 17, 19-35(в.к), 37-41(в.к), 43, 47, 49, 53, 60, 65, 71, 73, 98, 104;

- ул. Черемнова 10-57(в.к), 59-65, 66а, 67-71(в.к), 73-78, 79/1, 79/2, 81-93(нечет, в.к), 103, 105;

- ул. Черкасская;

- пер. Читинский;

- ул. Чуйская 1-23, 24-53(в.к);

- пер. Шадринский;

- ул. Шатурская;

- пер. Шахтовый;

- ул. Шоссейная 33-49;

- пер. Шумный;

- ул. Шункова 1(в.к), 2, 3, 4, 6(в.к), 7-11(нечет), 12-24(в.к), 26;

- ул. Шушталепская;

- ул. Щетинкина 1-9(в.к);

- ул. Щорса 1-9(в.к);

- ул. Экскаваторная;

- ул. Энгельса 1-21(в.к), 24-27;

- ул. Юдина;

- ул. Юргинская;

- ул. Ясная поляна 2-20, 22-30;

До второго этажа:

- ул. 25 лет Октября 1-4(в.к);

- пр. Бардина;

- ул. Батюшкова 2(в.к), 3, 3/2, 4-34(в.к);

- пр-д Библиотечный;

- ул. Вокзальная 69-105(в.к);

- ул. Воробьева;

- ул. Глинки 1-11(в.к), 13, 15/2, 16-18, 21-25;

- ул. Грдины;

- пр. Дружбы;

- ул. Запорожская 1-79(в.к);

- пр-д Казарновского;

- ул. Кирова;

- ул. Кольцевая 6;

- пр-д Коммунаров;

- пр. Кузнецкстроевский;

- ул. Кузнецова;

- ул. Куйбышева;

- пер. Кулакова;

- п-р. Курако Куйбышевского р-на 1-51(в.к);

- пр-д Курбатова;

- ул. Кутузова;

- ул. Лазо;

- ул. Мичурина;

- ул. Музейная 10(в.к);

- пр. Н.С.Ермакова;

- ул. Невского 1-9(в.к);

- пр. Октябрьский;

- ул. Орджоникидзе;

- ул. Павловского 2-14(чет, в.к);

- пр. Пионерский 1-62(в.к);

- ул. Пожарского 20-32(в.к);

- ул. Ростовская;

- ул. Рябоконева 4;

- ул. Свердлова 2-8(в.к), 10а, 12-30;

- ул. Сеченова;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев 4-22;

- ул. Спартака;

- ул. Суворова;

- ул. Тольятти;

- ул. Транспортная;

- ул. Франкфурта;

- ул. Хитарова;

- ул. Циолковского;

- ул. Черноморская;

- пр. Энтузиастов.