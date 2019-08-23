Девушка из Кузбасса стала участницей церемонии открытия WorldSkills Kazan 2019

25-летняя Алина Тимербуланова из Прокопьевска участвовала в церемонии открытия WorldSkills Kazan 2019. Девушка в образе робота вела за собой команду Ирана.

45-ый Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills торжественно открыли в Казани. Церемония открытия была самой масштабной в истории чемпионата и проходила на футбольном стадионе в присутствии 40 тысяч зрителей. В грандиозном шоу, которое было организовано в честь чемпионата, принимала участие 25-летняя уроженка Прокопьевска, Алина Тимербулатова. Девушка вела за собой сборную Ирана.

Девушка из Прокьптевска открывала чемпионат WorldSkills Kazan 2019. ФОТО: Алина Тимербулатова

Время перемен

Год назад Алина побывала на Чемпионате мира по футболу. Матч проходил в Казани, и девушке так понравился город, что она решила сюда переехать. А в апреле Алина узнала, что будет проходить кастинг моделей на открытие чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

- Я с детства занималась танцами в коллективе «Сибирские выкрутасы», решила попробовать: сцены не боюсь, да и для себя открою что-то новое, - призналась Алина.

Девушка с легкостью прошла кастинг.Сначала их учили правильно ходить по подиуму, а в августе выдали реквизит – светодиодные таблички с названиями стран. Огромные треугольники крепятся на спиной и лишь подчеркивают необычный образ моделей.

В образе роботов. ФОТО: Алина Тимербулатова

Интеллект живой и искусственный

Девушки вышли на арену стадиона в образе роботов. К слову, непосредственным участником церемонии открытия стал всемирно известный андроид с человеческим лицом София. А тема развития искусственного интеллекта и его тесной взаимосвязи с ручным трудом красной нитью проходила через всю церемонию.

Алина Тимербулатова рассказала, что ей очень понравилась организация мероприятия: все было четко, секунда в секунду, и каждая из девушек-роботов тоже стала яркой частицей праздника.

Конкретно:

В чемпионате WorldSkills Kazan 2019 идут соревнования по 56 компетенциям. В них участвуют 1,3 тысячи молодых профессионалов из 63 стран. В состав сборной России вошли 14 девушек и 49 юношей 18-25 лет. Сибирь представят Новосибирская область и Красноярский край. Делегация от Кузбасса в составе порядка 45 человек принимает участие в чемпионате по программе «Посетитель».

В 2020 году Новокузнецк примет Национальный чемпионат WorldSkills Russia.

WorldSkills International – международное движение, популяризирующее рабочие профессии, призванное повысить статус и стандарты профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году.