Как провести выходные в Кемерове

О жизни и о людях

Слушаем интересные истории

Сторителлинг-проект Кемеровского театра для детей и молодежи «Жить здесь: живые истории нашего города» пройдет в сквере театра.

Выступление - подарок городу и его жителям к Дню шахтера. Театр выходит на улицу, чтобы признаться в любви людям, здесь проживающим, ведь именно они составляют главную ценность жизни. Актеры будут читать стихи и петь песни, а самое главное - рассказывать то, что с ними произошло, случилось когда-то в этом городе. Именно здесь они учились, влюблялись, ходили с родителями на первомайские демонстрации, пели песни под гитару, кричали «Го-о-о-о-о-ол!» на стадионе «Химик», прощались с городом, уезжая, как казалось, навсегда, а потом возвращались…

Все посмотрят на город добрыми, влюбленными глазами. Организаторы надеются, что зрители тоже примут участие - будут рассказывать свои истории о городе, в котором они все живут.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

24 августа, начало в 19.00

Вход свободный

Кузбасс примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь кино-2019»Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пледе под открытым небом

Смотрим кино на свежем воздухе

Кузбасс примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь кино-2019».

Четвертый год подряд на открытых площадках по всей стране будут демонстрироваться популярные российские фильмы. Лидером народного голосования в этом году стал российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж». Кинолента посвящена секретной операции по захвату аэродрома «Слатина» в Косово и Метохии во время военной операции в Югославии.

Второе место заняла семейная фантастическая комедия «Домовой» Евгения Бедарева, где по сюжету в обычном и суетливом городе Москве есть необычный дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их - непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой.

На третьем месте - полнометражное продолжение популярного сериала, молодежная комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с Александром Петровым в главной роли. Помимо просмотра кино гостей ждет развлекательная программа.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

24 августа, начало в 20.00

Вход свободный

Сам себе шахтер

В игровой форме выясняем все о главной профессии Кузбасса

В библиотеке на Арочной пройдет новая вечерняя познавательно-развлекательная программа из цикла «Перед сном», которая приурочена к Дню шахтера.

Все залы библиотеки будут работать в режиме творческих площадок. Здесь состоится обмен опытом и впечатлениями от походов по родному краю среди юных туристов. Будут представлены новые туристические путеводители по Кузбассу. Посетители примут участие в интеллектуальной викторине «Своя игра» и краеведческом турнире. На одной из площадок все желающие смогут начать оформление родословного древа своей семьи.

Также в этот день участникам будут предложены ралли на шахтерских вагонетках по выставке «Кузбасс! Ты дорог и любим» и гонки на радиоуправляемых автомобилях «По трассам Кузбасса». Будут работать мастер-классы, среди которых рисование углем и изготовление сувениров из кусочков каменного угля. Для проголодавшихся откроется интерактивное кафе «Шахтерский тормозок», в котором можно будет самостоятельно приготовить шахтерский бутерброд и расписать праздничный пряник.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества на Арочной

ул. Арочная, 17а

23 августа, начало в 17.00

Вход свободный

Организаторы проекта «Внутри и снаружи» приглашают кемеровчан и гостей города на автобусную экскурсиюФото: Екатерина РОМАНОВА

Знаете ли вы Кемерово?

Отправляемся на экскурсию по областному центру

Организаторы проекта «Внутри и снаружи» приглашают кемеровчан и гостей города на автобусную экскурсию.

Возраст многих городов исчисляется веками и тысячелетиями. В жизни города 101 год - незначительный срок, но именно в этот небольшой отрезок времени на месте небольшого и малоизвестного села Щеглово был воздвигнут современный город, крупный индустриальный и административный центр Кемеровской области.

В ходе экскурсии историк Олег Ким познакомит с историей города, участники посетят достопримечательности и узнают, благодаря чему Кемерово стал областным центром, что означают названия рек Томь и Искитим, есть ли в городе здания, которым больше ста лет, почему кемеровчане были против унитаза и где появился первый джаз, сколько трамвайных маршрутов в городе Кемерово и какой из них самый длинный, как живут и какие праздники отмечают кемеровчане, где гуляют, фотографируются, обедают и воспитывают детей.

В стоимость билета входят услуги гида, открытка с видом Кемерова (проект «Артификация»), комфортабельный автобус и чаепитие.

Продолжительность экскурсии - три часа. Предварительно можно записаться на сайте проекта www.vnutrip.ru или уточнить подробности по телефону: 8-913-307-19-19

Место встречи - Кемеровский цирк

пр. Ленина, 59

25 августа, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей