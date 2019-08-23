Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Кино под открытым небом

Устраиваемся поудобнее под пледиками - и смотрим фильм!

Что вы делаете обычно по вечерам? Скорее всего, готовитесь ко сну, мирно пьете теплое молоко или чай, беседуете с близкими. Предлагаем на один день изменить сложившийся порядок вещей и отправиться в кино. Тем более что киносеанс будет проходить под открытым небом, и состоится он при любой погоде!

Приятный подарок любителям фильмов под открытым небом преподнесет кинотеатр «Октябрь» в субботу, 24 августа. Вечером он - и все гости кинотеатра - примет участие во всероссийской акции «Ночь в кино». В 20.00 на площади перед кинотеатром начнется развлекательная кинокультурная программа. А в 21.00 стартует киносеанс. В сгущающихся сумерках на белом экране начнется показ отечественного фильма «Полицейский с Рублевки. Полицейский беспредел». Прихватите с собой пледы и вместе с друзьями приходите на площадь старейшего городского кинотеатра «Октябрь»!

Кинотеатр «Октябрь»

пр. Металлургов, 42, т.: (384-3) 45-23-09

24 августа, начало в 20.00

Вход свободный

Жизнь - крайне сложная штука. И каждый человек постоянно оказывается в ситуации выбора. А чем все может кончиться, узнаете из спектакля "Весы" Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Жизнь на весах

Спешим на премьеру спектакля «Весы»

Жизнь - крайне сложная штука. И каждый человек постоянно оказывается в ситуации выбора. Жениться или не жениться? Один ребенок или два? А может, еще одного родим - вдруг все-таки мальчик?.. Остаться в семье или предать доверие? Поддержать или осудить близкого человека… Каждый из нас вставал перед выбором и надеялся, что не ошибется. И будущее наше словно балансируется на разных чашах весов.

Так случилось и в этот раз. В приемном покое родильного отделения четверо мужчин разговаривают о жизни. Они ведут бурные дебаты, молчат, пьют крепкие напитки, ссорятся и мирятся, рассуждают о жизни, делятся ощущения от своего отцовства - уже случившегося или только предстоящего. Трое из них этой ночью станут отцами. А один - примет самое важное решение в своей жизни. И кажется, что именно в эти волнительные часы ожидания чуда - рождения нового человека - мир достигает хрупкого равновесия.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

23 августа, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

Разговор, которого не было

Спешим сказать самое главное близким людям

Этого разговора никогда не было, да и не могло бы случиться. Это тот самый диалог, который так хочется начать тогда, когда уже ничего нельзя изменить. Разговор живого с мертвым. А ведь стоило позвонить, прийти, взять за руку и начать этот диалог раньше, все могло бы быть по-другому. Но как часто мы откладываем на потом разговоры, которые могут многое изменить! Нам некогда, мы бежим по своему жизненному пути, не оглядываясь, и на этом бегу теряем друзей! И потом внезапно понимаем: жизнь прошла, не поговорили.

В жизни двоих друзей было столько комичного, веселого и радостного, что они готовы говорить об этом бесконечно. Воспоминания искрятся пузырьками шампанского, кружатся под музыку дискотеки, щекочут нервы ощущением поездки за рулем. Вот только одного из друзей уже нет в живых. «Он умер», - самые страшные слова, которые можно услышать. Умер, а вы и не поговорили…

Несмотря на то, что сюжет спектакля довольно жесткий, в нем много юмора, добрых воспоминаний о бесшабашных поступках юности, которые есть у каждого поколения и у всех друзей на свете! В спектакле играют ведущие артисты Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Антон Войналович и Илья Музыко.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55. Бесплатная доставка билетов: 33-03-47, 8-903-945-84-09

28 августа, начало в 19.00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей

Какой была жизнь в Кузнецке? Как отдыхали люди? Как выглядел уездный сибирский город больше ста лет назад и что от него осталось? Приглашаем узнать ответы на эти вопросы во время пешеходной экскурсии по СтарокузнецкуФото: Екатерина РОМАНОВА

Там, где начинался Кузнецк

Отправляемся в путешествие по прошлому

Когда-то центром общественной жизни Кузнецка была Базарная площадь. Торговые ряды, прилавки, лоточники да коробейники - торговый люд предлагал кузнечанам нехитрый товар, а потом и столичные новинки. Рядом стоял Одигидриевский собор, а с другой стороны - крепость. У местных зажиточных горожан даже были каменные дома!

Осталось ли что-то в Кузнецке с тех давних времен? Конечно! На Базарной площади, давным-давно сменившей название, по-прежнему идет торговля- правда, в другом формате. Сохранились и дореволюционные здания - пусть и не все. А некоторые из них, имевшие историческую ценность, утрачены навсегда.

Какой была жизнь в Кузнецке? Как отдыхали люди? Как выглядел уездный сибирский город больше ста лет назад и что от него осталось? Приглашаем узнать ответы на эти вопросы во время пешеходной экскурсии по Старокузнецку.

ТЦ «Район»

Советская площадь. Справки по т.: (384-3) 74-18-04

22 августа, начало в 19.00

Цена билетов: 150 рублей