В кемеровском автосервисе провели спасательную операцию по освобождению котенка. Напуганное животное спряталось под решеткой автомобильного радиатора.

Хозяйка автомобили, собираясь поехать по делам, обнаружила необычную поломку. Из-под решетки радиатора исходили несвойственные звуки, больше походившие на мяуканье. Присмотревшись, она увидела черного котенка, который был практически незаметен в темноте своего укрытия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728057" frameborder="0"></iframe> Только черному коту и не везет: специалисты автосервиса спасли котенка..ВИДЕО: Ксения Кемеровская

Женщина тут же обратилась к специалистам одного из кемеровских автосервисов. Процесс спасения маленького трусишки сотрудники сняли на видео.

– Было видно, что котику очень страшно. Для того, чтобы его достать, пришлось отогнуть бампер автомобиля. Казалось, что он вообще не хочет выходить оттуда, – рассказывает сотрудница центра Ксения.

На записи видно, что котенок сильно напуган и совсем не хочет покидать нагретое местечко. Когда спасатели пытаются его достать, малыш упирается лапками и громко жалобно мяукает.

Несмотря на бунт, животное удалось вытащить наружу. По словам Ксении, малыша хозяйка машины забрала с собой.