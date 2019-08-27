2019-08-27T06:45:43+03:00
Общество

В Кемерове снова перекроют площадь Советов

27 августа ограничения движения и парковки будут действовать весь день
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове снова перекроют площадь СоветовВ Кемерове снова перекроют площадь СоветовФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове 27 августа снова перекроют площадь Советов. Ограничения движения и парковки будут действовать весь день.

Как сообщили в администрации областного центра, автовладельцам придется скорректировать свои маршрутные планы, если они прилегают к площади Советов. Так, 27 августа с 7.00 до 23.00 будет ограничена парковка транспорта около площади Советов и с 17.00 до 23.00 ограничено движение через площадь Советов от улицы 50 лет Октября до улицы Красной.

В Управлении единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ) дополнили, что пассажирский транспорт с 17.00 до 21.30 будет ходить по следующим схемам:

- при движении в центр города: улица Соборная - Красноармейский мост - улица Красноармейская - улица 50 лет Октября - проспект Советский;

- при движении из центра города: проспект Советский - улица 50 лет Октября - улица Васильева - улица Красная - проспект Советский - Университетский мост, далее своими маршрутами.

Напомним, что 27 августа в Кемерове состоится «Праздник песни» с участием хора Турецкого. Артисты исполнят как классические, так и современные произведения, а также дадут зрителям самим выйти к микрофону. Выступление начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедра
Трясло два города: ночью сейсмостанции зафиксировали подземный толчок в Кузбассе
«Грильная» с тараканами и мокрицами закрылась на месяц в Кемерове
Женщина со шрамом над губой потерялась в кузбасском лесу
В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь
У Кузбасса появился побратим в Калининградской области
Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек
Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области
В Кузбассе полицейские нашли заблудившуюся в тайге пенсионерку
Кемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок
Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России
Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором Турецкого
На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус
При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс
Подросток забрался в чужой дом и получил ножевое ранение
Мужчина с желтыми глазами пропал из кузбасской больницы
Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября
В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус
Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретами
Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе
Новокузнечанам не дали улететь в Анталию
В Кузбассе сокращается количество рабочей силы
Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире
Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
В Кузбассе с кедра упал мужчина
В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»
В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера