В Кемерове снова перекроют площадь Советов

В Кемерове 27 августа снова перекроют площадь Советов. Ограничения движения и парковки будут действовать весь день.

Как сообщили в администрации областного центра, автовладельцам придется скорректировать свои маршрутные планы, если они прилегают к площади Советов. Так, 27 августа с 7.00 до 23.00 будет ограничена парковка транспорта около площади Советов и с 17.00 до 23.00 ограничено движение через площадь Советов от улицы 50 лет Октября до улицы Красной.

В Управлении единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ) дополнили, что пассажирский транспорт с 17.00 до 21.30 будет ходить по следующим схемам:

- при движении в центр города: улица Соборная - Красноармейский мост - улица Красноармейская - улица 50 лет Октября - проспект Советский;

- при движении из центра города: проспект Советский - улица 50 лет Октября - улица Васильева - улица Красная - проспект Советский - Университетский мост, далее своими маршрутами.

Напомним, что 27 августа в Кемерове состоится «Праздник песни» с участием хора Турецкого. Артисты исполнят как классические, так и современные произведения, а также дадут зрителям самим выйти к микрофону. Выступление начнется в 19.00.