Трое кузбассовцев получили в Крыму гранты на реализацию творческих проектов

Трое кузбассовцев вошли в число победителей грантового конкурса фестиваля «Таврида - Арт». Благодаря этому они получили возможность приступить к реализации своих творческих проектов.

87 миллионов рублей было разыграно среди участниками фестиваля «Таврида – АРТ» 26 августа. Заявки на конкурс подали больше 500 молодых деятелей культуры и искусства со всей страны. Но лишь 130 из них стали победителями. Среди них – трое кузбассовцев.

Проекты наших земляков

18-летняя Алена Чичкарева предложила на суд жюри программу «Здоровый двор». Девушка уверена: чтобы новое поколение росло здоровым, энергичным и целеустремленным, необходима пропаганда здорового образа жизни. А первый шаг к здоровой и активной жизни можно сделать не в спортивном зале, а в собственном дворе.

30-летний Константин Якимчук победил с проектом программы по развитию разнообразных форм интеллектуального досуга среди учащихся Кузбасса «Интеллект +». Программа предполагает проведение вебинаров по организации различных форм интеллектуального досуга. Также молодой человек планирует провести фестиваль «Интеллект+».

Еще один кузбассовец, получивший грант на «Тавриде – АРТ» - 25-летний Вячеслав Шафранов. Благодаря его профильному проекту «На страже» молодые люди, следуя принципу «равный равному», смогут помочь подросткам, находящимся в трудных жизненных ситуациях или подверженных деструктивному асоциальному влиянию. С сентября по декабрь 2019 года команда Вячеслава Шафранова проведет товарищеские матчи по футболу, турнир по пейнтболу, настольно-ролевые и деловые игры, лектории.

Кузбассовцы - в числе победителей! ФОТО: пресс-служба АКО

Фестиваль – для каждого

Возможность принять участие в грантовом конкурсе получили 4000 жителей арт-квартала фестиваля. Каждый из них мог представить свой проект, получить помощь в его доработке, а также услышать профессиональную оценку экспертов. Сам же конкурс проводится при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».

Участники фестиваля представили самые разные проекты: короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали – театральные, музыкальные, танцевальные.

На фестивале "Таврида - АРТ". ФОТО: пресс-служба АКО

- Фестиваль – это в первую очередь площадка возможностей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому грантовый конкурс – неотъемлемая часть "Тавриды". Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в регионах, - отметил руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

В 2019 году на форуме «Таврида» был создан арт-кластер, а вместе с этим и вырос объем грантовой поддержки. Теперь получить деньги на реализацию культурного и социально-значимого проекта стало немного проще. В 2019 году поступило более 500 заявок от молодых деятелей культуры из 85 регионов, 130 из которых стали победителями. На их проекты выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей. Сергей Першин уверен: самое главное – все эти

Первая «Таврида - АРТ»

Проект «Таврида» реализуется с 2015 года, а в 2019 году был создан арт-кластер. С 20 по 26 августа в Крыму прошел первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», который объединил все направления искусства и стал самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. А на три дня «Таврида» распахнула свои двери для более 45 000 зрителей. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей.

Победители грантового конкурса. ФОТО: пресс-служба АКО

Справка КП:

В состав арт-кластера «Таврида» входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».

Форум проводится в Крыму с 2015 года, фестиваль впервые проводился в 2019 года, а окончание строительства арт-резиденции запланировано на 2022 год. Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.