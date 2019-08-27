2019-08-27T11:59:48+03:00
Экономика

Первые в стране: малый бизнес Кузбасса получит рекордную сумму на развитие

Общее финансирование из всех источников составит около 2 миллиардов рублей
Ирина АВТУШКО
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Первые в стране: малый бизнес Кузбасса получит рекордную сумму на развитие.Фото: Пресс-служба АКОПервые в стране: малый бизнес Кузбасса получит рекордную сумму на развитие.Фото: Пресс-служба АКО
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Малый и средний бизнес Кузбасса получит рекордную сумму на развитие. Общее финансирование из всех источников составит около 2 миллиардов рублей.

По объемам финансирования предпринимательства в текущем году Кузбасс вышел в лидеры по стране. Как рассказал заместитель губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин, из федерального бюджета региону будет предоставлено 946 миллионов рублей, еще 120 миллионов выделит областной бюджет. Вместе со средствами местных бюджетов и внебюджетными источниками сумма составит около 2 миллиардов рублей.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он включает в себя четыре региональных проекта, направленных на акселерацию бизнеса, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансированию, в том числе и льготному, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и ее популяризацию.

В администрации области рассказали, что в рамках первого направления социальный бизнес в монозависимых территориях получит субсидии. Средства получат 177 предпринимателей в моногородах, а также более 80 предпринимателей производственной сферы и предприятий проката спортивного оборудования и инвентаря.

На особом контроле сегодня находится вопрос экспорта местной продукции и товаров, поэтому для продвижения предприятий в других регионов и за рубежом создан Центр поддержки экспорта Кузбасса.

Продолжается в области льготное кредитование бизнеса, реализация гарантийной программы (Госфонд), федеральной программы по кредитам малому бизнесу под 8,5 процента.

- На сегодняшний момент уже выдано поручительств на сумму более 130 миллионов рублей, в сферу малого бизнеса привлечено 215 миллионов рублей кредитных ресурсов, предоставлено 44 льготных займа на сумму более 79 миллионов рублей, - сообщили подробности в обладминистрации.

Для улучшения условий ведения бизнеса до конца года 580 объектов государственного и муниципального имущества передадут в льготную аренду малым предприятиям. Также планируется, что до конца года пройдет 24 тренинга с участием предпринимателей всех территорий Кузбасса. Бесплатные консультации смогут получить более девяти тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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