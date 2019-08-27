В Салаире завершилась реконструкция парка культуры и отдыха

Завершилась реконструкция парка культуры и отдыха в Салаире. Реставрация исторического места продолжалась в течение года.

В прошлом году нацпроект получил грант в размере 30 миллионов рублей за победу в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Дополнительно на его реализацию администрацией области было выделено 100 миллионов рублей.

Реставрация исторического места продолжалась в течение года. Архитекторы и ландшафтные дизайнеры воплотили в жизнь идеи местных жителей. Образ и атмосфера парка воссоздавалась по старым фотографиям. Фонтан, танцплощадка, ротонда и бронзовые скульпторы выглядят так же, как и больше века назад.

При этом культурное место соответствует всем современным требованиям. Например, в игровой зоне парка установлены спортивная площадка, которая подойдет и для любителей воркаута, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и детский игровой комплекс. А танцплощадка трансформируется в каток. Таким образом, горожанам здесь будет комфортно в любое время года.

– Парк стал центром притяжения людей, максимально комфортным и «живым», меняющимся под новые запросы горожан. Здесь могут отдыхать любители активного отдыха, пеших прогулок, уличных бесед или чтения. Парку присвоено имя основателя города, рудознатца Дмитрия Попова. В 1781 году он открыл месторождение полиметаллических руд Салаирского кряжа, – дополнил первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

Кроме того, на спонсорские средства угольщиков отремонтирован прилежащий к парку памятник архитектуры – Дворец культуры. Он был построен в 1955 году в стиле советского неоклассицизма.

Отметим, Всероссийский конкурс нацпроектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений организован в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. А этого года мероприятие проводится в рамках с национального проекта «Жилье и городская среда».