2019-08-27T17:39:31+03:00
Общество

«Нас услышат в космосе!»: хор Турецкого спел вместе с кузбассовцами

В Кузбассе впервые проходит масштабное шоу «Народное караоке»
Екатерина РОМАНОВАЯНА ПОПОВА
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«Нас услышат в космосе!»: хор Турецкого спел вместе с кузбассовцами. ФОТО: Яна ПОПОВА.«Нас услышат в космосе!»: хор Турецкого спел вместе с кузбассовцами. ФОТО: Яна ПОПОВА.
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Настоящий праздник песни подарил хор Турецкого кузбассовцам в последние дни уходящего лета. Вечером 27 августа на площади Советов прошла масштабная караоке-акция «Праздник песни».

«Праздник песни» - это самое настоящее народное караоке, когда слушатели вместе с хором исполняют любимые песни. Готовились к празднику заранее как организаторы, так и гости. Так, среди пришедших на площадь были жители разных городов и сел не только Кузбасса, но и соседних регионов! И все они в один голос отмечали, что преодолели бы и не такие расстояния ради возможности побывать на концерте. Организаторы же, в свою очередь, позаботились не только о хорошем звуке и свете, но и о комфорте для пожилых слушателей.

- Этот концерт проводим не только для кемеровчан, но и для всех жителей Кузбасса. Мы празднуем окончание лета вместе с хором Турецкого, - сказал Сергей Цивилев. – Сегодня все поют, танцуют, а для старшего поколения мы установили скамейки.

А горожане, словно в подтверждении слов губернатора, на протяжении всего концерта шли и шли на площадь, чтобы насладиться чистым звуком, прекрасными голосами и вместе с любимыми артистами спеть любимые песни.

Песни, которые исполнил хор Турецкого, известны всем! ФОТО: Яна ПОПОВА.

Песни, которые исполнил хор Турецкого, известны всем! ФОТО: Яна ПОПОВА.

- Народное караоке - такого еще никогда не было в Кузбассе! Мы специально привезли хорошую погоду сегодня. Будем исполнять песни, известные и любимые несколькими поколениями, то, что все люди знают, - отметил перед начало концерта Михаил Турецкий. - Мы специально подобрали репертуар, чтобы было хорошее у зрителей было хорошее настроение и единение. А еще мы споем без микрофона, и нас сегодня услышат Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники и Мыски даже в космосе! Все услышат эту музыку.

Зрители, к слову, с восторгом принимали артистов, а их песни действительно были известны и близки каждому. Некоторые слушатели настолько расчувствовались, что на их глазах блестели слезы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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