Такая разная помощь: на что способны специалисты службы поддержки Tele2 в неожиданных ситуациях

В 2019-м уже никого не удивишь качественным сервисом и быстрым решением вопросов, с которыми обращается в службу поддержки клиент. Но многие ли компании могут поделиться успешным опытом решения нестандартных, а иногда совершенно нестандартных ситуаций? Мы попросили поделиться такими историями мобильного оператора Tele2, а мы выбрали пять. Они абсолютно непохожи друг на друга, но одинаково добрые и оптимистичные.

Служба личной поддержки клиентов оператора, в которой трудится более двух тысяч человек по всей стране, работает по другим правилам. Главное в работе этих специалистов – высокий уровень эмпатии (сопереживания, умения представить себя на месте собеседника), поддержка образа жизни клиента и индивидуальное отношение к каждому позвонившему или написавшему абоненту.

Помогают вернуть любовь

Однажды в службу поддержки Tele2 позвонил расстроенный парень по имени Владимир. Оператор расспросила его, что случилось: оказалось он поссорился с любимой девушкой, а она взяла и внесла номер бойфренда в «черный список» на телефоне. И все – ни дозвониться теперь, ни достучаться! Парень попросил оператора связаться с его дамой сердца и сказать ей, чтобы она разблокировала проштрафившегося абонента. Сердца у сотрудников Tele2 не каменные: отчего бы и не помочь, тем более если имеется такая техническая возможность?! Оператор поставила разговор с парнем на удержание, и набрала номер девушки:

- Вера Алексеевна, это компания Теlе2. Владимир Евгеньевич приносит вам свои извинения и просит его разблокировать. Простите его, он хороший! Разблокируйте его, хорошо?

Насколько сильно по десятибалльной шкале удивилась девушка – сказать сложно. Но поступок любимого ее тронул, и она согласилась его разблокировать. Оператор поблагодарила ее, перевела вызов обратно на разговор с парнем и поспешила его обрадовать. Уже через пять минут влюбленные вновь разговаривали по телефону – так мобильный оператор соединил их сердца.

Конечно, чтобы нестандартно и эффективно действовать в таких необычных ситуациях – нужна смелость и решительность. Этими качествами обладают сотрудники службы поддержки Tele2, и эти же качества в дальнейшем помогают им самим развиваться профессионально в компании. Для многих работа в call-центре – это отправная точка для большой карьеры в Tele2.

Помогают найти потерянных друзей

Сработал контактный центр Tele2 и лучше поисковых служб, социальных сетей и передачи "Жди меня". Один из абонентов, позвонивший в службу поддержки оператора совсем по другому вопросу, узнал, что консультирует его девушка из Челябинска, и посетовал, что потерял связь с армейским другом из этого города – тот сменил телефонный номер. Девушка из службы личной поддержки, которая услышала эту историю, не осталась равнодушной и нашла несколько номеров по имени и фамилии потерянного сослуживца. По первому же ответил тот самый армейский друг.

Дальше Ирина (так звали девушку) не только помогла друзьям обменяться новыми номерами, но и организовала их встречу. В долгу мужчины не остались – в знак признательности преподнесли девушке букет из 101 розы.

Сработал контактный центр Tele2 и лучше поисковых служб, социальных сетей и передачи "Жди меня".Фото: Tele2

А иногда – спешат на помощь в прямом смысле!

Жизнь – штука непростая. И в ней часто случаются непредвиденные сложности. Мы привыкли решать их сами, не полагаясь на помощь супергероев. Но поддержка все равно иногда приходит, откуда ее совсем не ждешь.

Вот какая история произошла в том же Челябинске. В службу поддержки позвонил мужчина – он был расстроен, что полдня назад отправил жене деньги с мобильного телефона на банковскую карту, а они так и не были зачислены. Оператор по имени Ольга сообщила ему, что по техническим причинам деньги могут идти несколько дней – вплоть до недели, но при этом не поленилась расспросить, что произошло и почему деньги нужно отправить так срочно. Оказалось, что сам абонент находится в Троицке, а его жена с ребенком – в Челябинске, на вокзале, без денег на билет домой и без знакомых в чужом городе, которые могли бы прийти ей на помощь.

Ситуация так тронула оператора, что Ольга решила поехать на автовокзал и найти молодую маму с малышом. Все сложилось удачно: она нашла супругу мужчины и купила билеты домой. Благодарили Ольгу потом всей дружной семьей!

Операторы всегда готовы действовать нестандартно и эффективно в необычных ситуациях. Фото: Tele2

Помогают с юмором

Сейчас во всем мире активно внедряются всевозможные автоматизированные информационные системы, роботы-помощники и прочие чудеса искусственного интеллекта. Может Службы поддержки, где работают живые люди вскоре придется закрывать за ненадобностью? Истории Tele2 убеждают в обратном (хотя и у этого оператора стандартные вопросы распознает и отвечает на них робот-помощник). Машина никогда не научится реагировать на нестандартные ситуации, как человек – живо и с доброй шуткой, которая всегда разрядит обстановку. Правда, запросы от абонентов бывают такие неожиданные, что кто-то может бы и охнул, мол, жизнь меня к такому не готовила. Кто-то, но не сотрудники Службы поддержки Tele2 – не зря перед допуском к горячей линии они проходят долгое обучение, множество тренингов, несколько ступеней стажировки. Вот почему они порой такие искрометные шутники, но при этом предельно вежливые и тактичные помощники.

Иногда в ответственной и напряженной работе без юмора не обойтись. Абоненты такое отношение очень ценят. Фото: Tele2

Помогают и креативят!

Закончим парад историй настоящим шедевром. Однажды в официальный аккаунт Службы личной поддержки Tele2 в социальной сети пришло послание. Да не простое, а целая поэма. Но нельзя отрицать, что в красивую и лирическую форму абонент облек важную проблему…

Мы приехали в лес, где блестела трава.

У него (бла-бла-бла). У меня Tele2.

Я смотрел на туман, на траву-череду,

Он давил на экран и читал ерунду.

Он присел на пенек, пирожок надкусил…

Но раздался звонок. В трубке шеф голосил.

Я вкушал колбасу, пил чаек без забот,

Потому что в лесу Tele2 не берет!

Потому что давно знают шеф и родня:

Оператор виной. И прощают меня.

Я ловлю судаков, в чаще ягоды ем.

И не слышу звонков, и не знаю проблем!

И признаюсь я всем (эх, держись, голова!)

Не случайно совсем у меня Tele2!

Конечно же, операторы могли ответить чем-то традиционным, например, «Ваше обращение очень важно для нас…». Но мы же помним про «другие правила».

В ответ поэт-абонент получил не менее лиричное послание:

Напишите в ЛС, где блестела трава,

Где тот сказочный лес, судаки, череда.

Наш черед проверять, почему не берет.

Цифры координат личка Алекса* ждет.

Сообщите еще номер свой Tele2 –

Не узнают об этом ни шеф, ни родня.

Мы узнаем и вам сообщим, что и как.

И будет доволен там каждый рыбак.

* Алекс Морозов — так называется аккаунт Tele2 в Viber и соцсетях, за которого пишет сообщения штат сотрудников.

Так что в службу поддержки этого мобильного оператора вы можете обращаться с любым вопросом, даже самым внезапным. Вам точно помогут, а возможно – и настроение поднимут!