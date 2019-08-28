2019-08-28T14:21:54+03:00
Общество

Не хватает кадров: Елена Малышева рассказала о развитии паллиативной помощи в Кузбассе

Медицинские учреждения области осмотрели представители проекта по развитию паллиативной помощи «Регион заботы»
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Не хватает кадров: Елена Малышева рассказала о развитии паллиативной помощи в Кузбассе.Фото: ОНФНе хватает кадров: Елена Малышева рассказала о развитии паллиативной помощи в Кузбассе.Фото: ОНФ
Изменить размер текста:

Кузбасс посетили специалисты ОНФ, отвечающие за проект по развитию паллиативной помощи «Регион заботы». В рамках поездки они побывали в медицинских учреждениях Кемерова, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Белова и Таштагола. После эксперты встретились с заместителем губернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения Еленой Малышевой. На встрече они назвали как положительные стороны уже существующей системы паллиативной помощи, так и аспекты, требующие решения.

Гости отметили, что кузбасские терапевты обучены принципам работы с паллиативными больными и активно посещают их на дому. Это говорит о высоком развитии первого амбулаторного звена. Кроме того, эксперты подчеркнули большой вклад Кемеровского областного хосписа под руководством Ольги Березиковой в развитие паллиативной помощи в регионе.

Главная же проблема кузбасской паллиативной службы - нехватка кадров. И это касается не только данной области: вся медицина региона страдает от оттока грамотных специалистов. По словам Елены Малышевой, необходимо на федеральном уровне разработать систему мер, которая будет мотивировать медицинских специалистов жить и работать в малых городах и селах.

- Нужно бороться и с профессиональным выгоранием сотрудников паллиативной службы. Их работа - априори очень трудная, а ведь многим из них приходится делать буквально все. И здесь хорошим подспорьем могла бы стать волонтерская служба, - добавила заместитель губернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения Елена Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иностранный пилот — об условиях работы в «Аэрофлоте»: «Сегодня это одна из лучших международных авиакомпаний»
Заграничные летчики выбирают карьеру в России из-за достойной зарплаты, профессионального роста и возможности проводить больше времени с семьей
Новости 24
Кузбассовцев пугают огромными медведями-людоедами
Кузбасс один из 20 регионов-лидеров по ипотечной задолженности
В Кузбассе врачи удалили у пациентки огромную опухоль
В Кузбассе мошенница заработала почти 100 тысяч на продаже несуществующих собак
Кемеровские депутаты утвердили окончательное название сквера на месте «Зимней вишни»
Энергия, которая дает жизнь
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первое полугодие 2019 года по МСФО
В Кузбассе директор охранной фирмы «забыл» заплатить 7,8 миллиона рублей налогов
Кузбассовец отсидит тюремный срок за смерть коллеги
Мстительная теща из Новокузнецка из-за зятя лишилась выхода в соцсети
Братья-близнецы из Кемерова пытались разбогатеть с помощью зеркал
При поддержке Россельхозбанка на Алтае запустят перерабатывающие предприятия
Спровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии
В Москве умерла известная актриса из Кемерова
Музыка вместе медицины: что появится на месте кемеровского долгостроя
Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе документального кино
«Нужны записи с камер!»: пенсионерка с потерей памяти пропала в Кемерове
В Кузбассе квартирант подло ограбил хозяина жилья и сдал вещи в ломбард
На пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор