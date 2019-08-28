Не хватает кадров: Елена Малышева рассказала о развитии паллиативной помощи в Кузбассе

Кузбасс посетили специалисты ОНФ, отвечающие за проект по развитию паллиативной помощи «Регион заботы». В рамках поездки они побывали в медицинских учреждениях Кемерова, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Белова и Таштагола. После эксперты встретились с заместителем губернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения Еленой Малышевой. На встрече они назвали как положительные стороны уже существующей системы паллиативной помощи, так и аспекты, требующие решения.

Гости отметили, что кузбасские терапевты обучены принципам работы с паллиативными больными и активно посещают их на дому. Это говорит о высоком развитии первого амбулаторного звена. Кроме того, эксперты подчеркнули большой вклад Кемеровского областного хосписа под руководством Ольги Березиковой в развитие паллиативной помощи в регионе.

Главная же проблема кузбасской паллиативной службы - нехватка кадров. И это касается не только данной области: вся медицина региона страдает от оттока грамотных специалистов. По словам Елены Малышевой, необходимо на федеральном уровне разработать систему мер, которая будет мотивировать медицинских специалистов жить и работать в малых городах и селах.

- Нужно бороться и с профессиональным выгоранием сотрудников паллиативной службы. Их работа - априори очень трудная, а ведь многим из них приходится делать буквально все. И здесь хорошим подспорьем могла бы стать волонтерская служба, - добавила заместитель губернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения Елена Малышева.