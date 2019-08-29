День знаний 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Мы составили для родителей и их детей праздничную программу, которая пройдет в Кемерове по случаю Дня знаний. В этом году 1 сентября выпал на воскресенье, поэтому торжественные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября. Но и в день официальных торжеств, и раньше можно провести время весело и с пользой. Как? Читайте в нашей афише.

Участники праздника побывают в волшебном мире разноцветных красок, которые делают жизнь яркой и красивойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Букет цветного настроения

Библиотека для детей и юношества на Арочной подготовила в преддверии дня знаний интерактивную программу. Ее герои – яркие краски – подарят новые игры и состязания. Все участники праздника побывают в волшебном мире разноцветных красок, которые делают жизнь яркой и красивой. Окажется, что и школьные предметы могут быть разноцветными. Математика, царица наук, – красного цвета, чистописание – синего. А какие предметы зеленого и желтого цветов? Это решат сами участники интерактивной игровой программы.

Также в программе будут музыка, поздравления, призы и торжественная клятва первоклассников.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества на Арочной

ул. Арочная, 21а

30 августа, начало в 16.00

2 сентября, начало в 12.00

Вход свободный

День экологических знаний в Театре кукол

1 сентября зрителей Кемеровского областного театра кукол ждет праздничная программа, посвященная Дню Знаний и открытию нового учебного года. Тема праздника - «Мы должны беречь планету!». И главным подарком для юных кемеровчан станет показ экологического спектакля «Гасите свет!». Ну а перед спектаклем для детей проведут мастер-класс по ментальной арифметике.

Во второй части программы дети попадут в «Лесную школу», где смогут разгадать кроссворд и прослушать небольшой экологический урок. Кульминацией праздника станет посадка деревьев в маленькие горшочки! Экологические знания о нашей планете очень важны для современного общества, и юное поколение должно научиться беречь природу. В День Знаний эта тема звучит особенно актуально.

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

1 сентября, начало в 13.00, сбор гостей в 12.30

Цена билетов: от 170 до 350 рублей

«Парк Чудес» приглашает гостей на яркое представление, шоу мыльных пузырей и детскую дискотеку. Фото: Яна ДУМАНСКАЯ

Навстречу знаниям вместе с «Парком Чудес»

«Парк Чудес» приглашает кемеровчан и гостей города на яркий праздник, посвященный 1 сентября! Он начнется в 13.00 с конкурсно-развлекательной программы «Навстречу знаниям», во время ее проведения также будут работать зона с аквагримом и фотозона «Страна знаний». Подхватит эстафету программа «Наука в действии», подготовленная территорией ярких впечатлений «Алхимиум». По традиции украсит праздник любимое всеми детьми шоу мыльных пузырей, а завершится мероприятие детской дискотекой.

Приходите, будет познавательно, увлекательно и очень весело!

Кемеровский «Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

1 сентября, начало в 13.00

Вход свободный

Как в «Форте Боярд»

Кемеровский областной краеведческий музей приглашает всех желающих 2 сентября на увлекательную программу «День знаний с приключениями». В отделе военной истории пройдет командная игра по мотивам знаменитого телевизионного шоу «Форт Боярд», которая увлечет любую компанию, а разнообразие заданий позволит проявить каждому участнику свои сильные стороны и открыться с неожиданной стороны.

Всех участников ждут испытания на логику, память, скорость, силу и смелость, тематические фотолокации и возможность прикоснуться к подлинным реликвиям разных эпох. Для полного погружения в атмосферу квеста игроки получат командную униформу. А в завершение праздника состоится танцевальный флэшмоб.

Внимание: квест проводится для организованных групп от 20 до 25 человек по предварительной записи! На квесте ждут учащихся 1-7-х классов.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

ул. Притомская Набережная, 1а, тел.: (384-2) 36-86-09

2 сентября, с 10.00 до 18.00

Цена билетов: при формировании группы уточняйте у организаторов

Отдел истории Кемеровского областного краеведческого музея предлагает поучаствовать в захватывающей квест-игре «Код операции 300», в рамках 300-летия КузбассаФото: Екатерина РОМАНОВА

Код операции 300

Отдел истории Кемеровского областного краеведческого музея предлагает поучаствовать в захватывающей квест-игре «Код операции 300», в рамках 300-летия Кузбасса. А какой сюжет, спросите вы?

Город в панике! 300-летняя история Кузбасса под угрозой! Полиция сбилась с ног, но все напрасно! Спасти историю сможете только вы – группа энтузиастов, которая оказывается в гуще событий. На месте преступления ваша команда отправляется на помощь сотрудникам музея в этом криминальном деле. Но кое-кто следит за вами и вот уже вы в ловушке злого гения. Удастся ли вам перехитрить тайного похитителя, разрушить его замыслы и спасти историю Кузбасса?

В программе праздника - знакомство с настоящим криминалистом (да, представляете?), который научит снимать отпечатки пальцев и поможет раскрыть преступление, общение с «ожившими» персонажами прошлого, которые вернут историю в Кузбасс, реконструкция древнего обряда, который соединит с миром мифов и обеспечит встречу с настоящим шаманом, тайны закрытой шахты. А команде, разгадвшей тайну, достанется суперприз!

Внимание: квест проводится для организованных групп от 20 до 25 человек по предварительной записи! На квесте ждут учащихся 3-7-х классов.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

пр. Советский, 51, тел.: (384-2) 36-33-32, 36-41-15

2 сентября, с 10.00 до 18.00

Цена билетов: при формировании группы уточняйте у организаторов

«Первоклассный праздник» в Кедровке

На базе Дворца культуры «Содружество» жилого района Кедровка города Кемерово состоится театрализованное представление «Первоклассный праздник!» для первоклассников районных школ.

Во дворе Дворца культуры всех ребят и их родителей встретят веселые аниматоры, поздравят всех с Днем знаний, пригласят в зрительный зал на игровую программу с увлекательным путешествием в Страну знаний.

В конце мероприятия по традиции состоится просмотр тематических мультфильмов, каждому первокласснику, пришедшему на праздник, будет вручен подарок от партнёров Дворца культуры «Содружество» и воздушный шарик.

Дворец культуры «Содружество»

ул. Новогодняя, 15а

2 сентября, начало в 11.30

Вход свободный

А как там, на островах?

Во дворе Дворца культуры поселка Промышленновский всех ребят и их родителей встретят сказочные герои, поздравят всех с Днем знаний и пригласят в увлекательное путешествие с различными играми и затеями.

Первоклашки вместе с родителями совершат познавательное виртуальное путешествие по островам различных школьных дисциплин в океане Знаний. Вместе с главными героями праздника ребята побывают на острове Литературы, острове Физкультуры, островах Веселой Математики и Грамотеев, выполняя различные задания.

Дворец культуры Промышленновский

Промышленновское шоссе, 56а

2 сентября, начало в 11.00

Вход свободный

Родители, мечтающие, чтобы ребенок развивался творчески, должны обязательно побывать с ним на этом мероприятии. Фото: Георгий НИКАНОРОВ

В стране невыученных уроков

Современных детей не так просто удивить, но мы знаем, от чего они наверняка придут в настоящий восторг.

Родители, мечтающие, чтобы ребенок развивался творчески, должны обязательно побывать с ним на этом мероприятии. И, конечно, если вы запланировали культурно-массовый поход, то наилучшим вариантом станет посещение этого невероятного шоу.

Перед вашими глазами развернется удивительное песочное представление со всевозможными превращениями и трансформациями.

Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88, 8-951-583-30-56

2 сентября, начало в 18.00

Цена билетов: 200 рублей