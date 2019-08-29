2019-08-29T14:44:20+03:00
Общество

В Кемерове открыли движение по новой кольцевой развязке на Московском проспекте

В церемонии принял участие глава Кузбасса Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове открыли движение по новой кольцевой развязке на Московском проспекте. Фото: Пресс-служба АКОВ Кемерове открыли движение по новой кольцевой развязке на Московском проспекте. Фото: Пресс-служба АКО
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В Кемерове открыли движение по новой кольцевой развязке на Московском проспекте. В торжественной церемонии принял участие глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Кольцевая развязка стала частью масштабной реконструкции пространства, прилегающего к президентскому кадетскому училищу, которое распахнет двери для первых воспитанников уже 1 сентября.

- Кроме того, здесь приведены в порядок жилые дома, территории предприятий и зон отдыха, проведена замена всех близлежащих коммуникаций. Это только первые шаги. Благоустройство продолжится. Мы задали высокую планку стандартов развития территории, - подчеркнул глава региона.

Введенная в эксплуатацию развязка соединяет между собой бульвар Строителей, проспекты Притомский и Московский. Ее протяженность составляет 300 метров, радиус проезжей части - 40 метров, ширина - 16,5 метра. Движение осуществляется по трем полосам шириной пять метров каждая. Также с дороги предусмотрено шесть съездов. Для удобства пешеходов дорожники обустроили тротуар шириной более шести метров, который в том числе предназначен и для передвижения велосипедистов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо кольцевой развязки, дорожники ввели в эксплуатацию участок проспекта Московского. Двухполосная дорога шириной 600 метров соединила бульвар Строителей и проспект Ленинградский. Ширина проезжей части составила 7,5 метра, тротуаров с обеих сторон - три метра

Оба объекта построены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство развязки из бюджетов разных уровней направили 191 миллион рублей, еще почти 91 миллион - на участок дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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