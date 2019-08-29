Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Не до смеха?

Расплетаем клубок взаимоотношений грустной комедии

Легкая интрижка всегда поначалу кажется соблазнительной, забавной и веселой. А вот постоянные отношения - особенно семейные - требуют уже определенного труда, моральных и эмоциональных усилий с обеих сторон. И вот однажды рядом с влюбленной парой появляется «третий». И чем сложнее отношения в семье, тем неожиданнее будут поступки героев - в этом уверен известный в Европе драматург Миро Гавран, исследующий вечную проблему отношений мужчины и женщины.

Вот и в его пьесе «Не до смеха» действие начинается в музее современного искусства. Неожиданный взгляд художника на классическую ситуацию «Муж, жена, любовница» дает взрыв эмоций и многообещающий финал, который мог бы стать печальным… Но настоящая любовь все расставляет на свои места, и разговор о любви получится честным, откровенным, хоть и слегка ироничным.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

31 августа, начало в 18.30

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

Черно-белая фотография - это не просто снимки. Вне зависимости от того, в каком веке и десятилетии они сделаны, монохромные снимки всегда особенные.ФОТО: Екатерина РЯБЫХ

Фотокоды Новокузнецка

Разгадываем культурные коды и узнаем себя на снимках

Черно-белая фотография - это не просто снимки. Вне зависимости от того, в каком веке и десятилетии они сделаны, монохромные снимки всегда особенные. В них нет цветного мельтешения, и все внимание приковано к героям снимка. Будь то люди, животные или даже города и здания. К слову, теплота черно-белых снимков измеряется неподдельными эмоциями, яркими ассоциациями, неожиданным узнаванием себя в совершенно незнакомых людях. Главное - суметь прочитать тот культурный код, который зашифрован в фотоснимке.

Именно такие культурные коды спрятаны в работах Екатерины Рябых, фотохудожника из Новокузнецка. Каждый из 24 ее снимков - это неповторимый синтез культуры, истории и личных наблюдений. Это одновременно философия образа и переосмысление настоящего сквозь призму прошлого. А увидеть эти удивительные работы можно в окнах детской картинной галереи.

Детская картинная галерея

ул. Кирова, 7, т.: (384-3) 74-86-84

Круглосуточно

Вход свободный

В их жизни был Порт-Артур

Изучаем историю вместе с семьей Копкиных и Бондаревых.

Три представителя семьи Копкиных и Бондаревых побывали в Порт-Артуре. Правда, в разное время. И все трое стали невольными свидетелями сложных политических отношений России и Японии.

А начиналось все в начале ХХ века. Василий Копкин, уроженец села Чемал, был одним из первых фельдшеров Чемала. Он заведовал врачебным участком, был дружен с профессорами Томского университета. А в 1904 - 1905 году участвовал в русско-японской войне, при обороне Порт-Артура был фельдшером. За подвиги в ходе этой обороны был награжден знаками отличия военного ордена (Георгиевскими крестами) 4-й и 3-й степени. Увы, в 1930 году он был репрессирован, а позже попал в Осинники, где и продолжил работу.

Его дочь Валентина вместе с мужем Евгением Бондаревым спустя 40 лет также оказались в Порт-Артуре по делам службы во время войны с Японией в 1945 году. Вот и получилось, что все трое стали участниками событий, связанных со сложной политической обстановкой в двух странах.

Выставка «В их жизни был Порт-Артур» основана на материалах из архива музея-заповедника «Кузнецкая крепость», электронных ресурсов и фондов Музея истории ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 до 250 рублей

А вы еще не пробовали путешествовать вместе с Орионом Орионычем? Обязательно попробуйте: в его компании можно узнать много нового и интересного!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Волшебник планетария и его тайны

Путешествием за край Земли вместе с Орионом Орионычем

Жил да был Орион Орионыч - добрый волшебник, который умел собирать все звезды с неба и показывать их все желающим. А еще Орион Орионыч умел переносить своих гостей из одного края нашей планеты в другой. Да что только планеты! Вместе с Орионом Орионычем ребятня и взрослые могли путешествовать по всей Солнечной системе!

Впрочем, почему это «могли»? И сегодня волшебник планетария с удовольствием рассказывает о Северном полюсе Земли и о джунглях, о созвездиях, которые появляются на небе в разных полушариях. Вместе с ним можно даже покинуть пределы нашей планеты и совершить посадку на Луну и Марс!

А вы еще не пробовали путешествовать вместе с Орионом Орионычем? Обязательно попробуйте: в его компании можно узнать много нового и интересного!

Планетарий имени Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

31 августа, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей